Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, diễn viên Vân Trang cũng tìm được hạnh phúc bên chồng đại gia. Đặc biệt, hạnh phúc của nữ diễn viên còn được nhân lên nhiều lần khi cô và ông xã cùng chào đón con gái đầu lòng.

Tối 4/10, Vân Trang và ông xã hạnh phúc chào đón bạn bè, người thân và đồng nghiệp cùng đến dự tiệc sinh nhật tròn một tuổi của con gái. Buổi tiệc được tổ chức hoành tráng với sự có mặt của nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt như Lê Phương, Trung Kiên, Quý Bình, Dương Cẩm Lynh…