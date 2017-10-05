Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia

Giải trí 05/10/2017 17:20

Tại tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia diễn ra tối 4/10, khán giả khá sốc khi buổi tiệc hội ngộ nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt, đặc biệt là cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên.

Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, diễn viên Vân Trang cũng tìm được hạnh phúc bên chồng đại gia. Đặc biệt, hạnh phúc của nữ diễn viên còn được nhân lên nhiều lần khi cô và ông xã cùng chào đón con gái đầu lòng. 

Tối 4/10, Vân Trang và ông xã hạnh phúc chào đón bạn bè, người thân và đồng nghiệp cùng đến dự tiệc sinh nhật tròn một tuổi của con gái. Buổi tiệc được tổ chức hoành tráng với sự có mặt của nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt như Lê Phương, Trung Kiên, Quý Bình, Dương Cẩm Lynh

Các nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng tới con gái Vân Trang nhân dịp đặc biệt này. Tiêu biểu, Dương Cẩm Lynh đã gửi lời chúc đầy ý nghĩa đến bé Queenie: “Thôi nôi Queenie mà hổng chụp hình được với con nhiều, bà mẹ bỉm tranh thủ chụp hình thôi. Chúc Queenie bắt đầu có tuổi được khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn cho mẹ Vân Trang nhờ nha".

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 1
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức sang trọng với sự hiện diện của nhiều gương mặt có tiếng của showbiz Việt...

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 2
... Đặc biệt, Lê Phương và Dương Cẩm Lynh cũng có mặt để chúc mừng thôi nôi con gái bạn thân - Ảnh: Ngoisao

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 3
Trung Kiên cùng bà xã Lê Phương có mặt tại buổi tiệc để chúc mừng vợ chồng Vân Trang - Ảnh: Ngoisao

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 4
Trung Kiên hội ngộ Quý Bình tại buổi tiệc - Ảnh: Ngoisao

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 5
Cặp đôi hạnh phúc chụp hình lưu niệm với con gái Vân Trang tại buổi tiệc - Ảnh: Ngoisao

Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân Việt kiều Úc Hữu Quân, nữ diễn viên tạm ngưng tham gia showbiz và chuyên tâm vào chăm sóc gia đình Hiện nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

Vân Trang từng chia sẻ, sau khi kết hôn, cô rất hạnh phúc bên ông xã. Hữu Quân mang lại cho bản thân cô cảm giác yên lòng. Đặc biệt, bà mẹ một con cũng cho biết thêm, bản thân rất hòa thuận với gia đình chồng, đặc biệt mẹ chồng rất chu đáo và tâm lý với con dâu.

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 6
Vân Trang kết hôn với doanh nhân Việt kiều Hữu Quân vào cuối năm 2015, hiện cả hai đã sinh được con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 7
Nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh được ông xã tặng quà trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia - Ảnh 8
Hiện cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn - Ảnh: Internet

 

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