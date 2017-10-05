Tại tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia diễn ra tối 4/10, khán giả khá sốc khi buổi tiệc hội ngộ nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt, đặc biệt là cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên.
Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, diễn viên Vân Trang cũng tìm được hạnh phúc bên chồng đại gia. Đặc biệt, hạnh phúc của nữ diễn viên còn được nhân lên nhiều lần khi cô và ông xã cùng chào đón con gái đầu lòng.
Tối 4/10, Vân Trang và ông xã hạnh phúc chào đón bạn bè, người thân và đồng nghiệp cùng đến dự tiệc sinh nhật tròn một tuổi của con gái. Buổi tiệc được tổ chức hoành tráng với sự có mặt của nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt như Lê Phương, Trung Kiên, Quý Bình, Dương Cẩm Lynh…
Các nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng tới con gái Vân Trang nhân dịp đặc biệt này. Tiêu biểu, Dương Cẩm Lynh đã gửi lời chúc đầy ý nghĩa đến bé Queenie: “Thôi nôi Queenie mà hổng chụp hình được với con nhiều, bà mẹ bỉm tranh thủ chụp hình thôi. Chúc Queenie bắt đầu có tuổi được khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn cho mẹ Vân Trang nhờ nha".
Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân Việt kiều Úc Hữu Quân, nữ diễn viên tạm ngưng tham gia showbiz và chuyên tâm vào chăm sóc gia đình Hiện nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.
Vân Trang từng chia sẻ, sau khi kết hôn, cô rất hạnh phúc bên ông xã. Hữu Quân mang lại cho bản thân cô cảm giác yên lòng. Đặc biệt, bà mẹ một con cũng cho biết thêm, bản thân rất hòa thuận với gia đình chồng, đặc biệt mẹ chồng rất chu đáo và tâm lý với con dâu.