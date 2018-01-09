Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này

Hậu trường 09/01/2018 22:38

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã Hữu Quân vô cùng xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái ngọt ngào trên trang cá nhân.

Sau khi theo ông xã Việt kiều Australia Hữu Quân "về dinh", diễn viên Vân Trang luôn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên lại tiếp tục khiến chị em trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cưới lung linh của mình và ông xã kèm dòng trạng thái ngọt ngào nhân kỷ niệm 2 năm kết hôn: “Ngày này 2 năm trước, mình về cùng 1 nhà. 09.01.2016-09.01.2018. Dành cả hôm nay để nghĩ về nhau nha anh Quân Lê”.

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 1

Vân Trang tỏ tình đầy ngọt ngào với chồng nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 2

Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè và người thân - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 3

Loạt ảnh cưới đẹp lung linh được Vân Trang chia sẻ - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 4

Sau khi kết hôn, cuộc sống của nữ diễn viên khiến không ít người ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 5

Hữu Quân là một doanh nhân Việt kiều thành đạt - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 6

Sau khi kết hôn, Vân Trang gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt để chăm sóc và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này - Ảnh 7

Hiện tại gia đình của Vân Trang và Hữu Quân càng thêm vẹn tròn khi chào đón con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Học diễn viên Vân Trang kinh nghiệm điều trị con bị chàm sữa, dị ứng đạm sữa bò hiệu quả

Học diễn viên Vân Trang kinh nghiệm điều trị con bị chàm sữa, dị ứng đạm sữa bò hiệu quả

Diễn viên kiêm bà mẹ bỉm sữa Vân Trang vừa có những chia sẻ vô cùng hữu ích về cách chăm sóc con thông qua những kinh nghiệm thực tế chính cô đã trải nghiệm khi chăm sóc con gái Queenie của mình.

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