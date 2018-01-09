Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này

Sau khi theo ông xã Việt kiều Australia Hữu Quân "về dinh", diễn viên Vân Trang luôn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên lại tiếp tục khiến chị em trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cưới lung linh của mình và ông xã kèm dòng trạng thái ngọt ngào nhân kỷ niệm 2 năm kết hôn: “Ngày này 2 năm trước, mình về cùng 1 nhà. 09.01.2016-09.01.2018. Dành cả hôm nay để nghĩ về nhau nha anh Quân Lê”.