Trước ngày cưới, Lâm Khánh Chi tự tin phát ngôn: 'Tôi không hề thua kém bất cứ người đàn bà nào'

Hậu trường 27/12/2017 16:59

"Tự tin về nhan sắc lẫn chuyện tình cảm. Tôi là người chuyển giới mà lễ phép, chu toàn cho gia đình, không hề thua kém bất cứ người đàn bà nào", Lâm Khánh Chi chia sẻ trước ngày cưới.

Ngày mai 28/12, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức bước lên xe hoa cùng hôn phu kém 8 tuổi. Trải qua nhiều lần thất bại trong tình yêu, nữ ca sĩ chuyển giới không giấu nổi sự vui mừng và hồi hộp trước ngày trọng đại.

Tuy nhiên, không giống những người con gái khác thường lo lắng về nhiều vấn đề mà nàng dâu phải đối mặt khi bước vào nhà chồng, Lâm Khánh Chi lại hoàn toàn tự tin.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới viết: "Tự tin về nhan sắc lẫn chuyện tình cảm. Tôi là người chuyển giới mà lễ phép, chu toàn cho gia đình, không hề thua kém bất cứ người đàn bà nào. Tôi hoàn toàn tự tin khi bước về nhà chồng".

Trước ngày cưới, Lâm Khánh Chi tự tin phát ngôn: 'Tôi không hề thua kém bất cứ người đàn bà nào' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ chuyển giới hoàn toàn tự tin khi bước chân về nhà chồng - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi cũng tự hào cho biết mình rất hạnh phúc và may mắn khi không chỉ có người bạn đời hết mực yêu thương mà còn được cả bố mẹ chồng quan tâm, chăm sóc.

"Ông bà là người rất tâm lý và thương con trai. Khi ông xã kể về thân phận của tôi, bố mẹ chồng không bị sốc hay phản đối gì. Họ nói chuyện với tôi bình thường như chưa có chuyện tôi đi chuyển giới. Họ cho chúng tôi sống chung, chủ động cưới hỏi tôi đàng hoàng, chuẩn bị kỹ lễ vật để tôi ngẩng cao đầu với dòng họ, hàng xóm. Vì họ hiểu đây là người phụ nữ làm con trai mình hạnh phúc", nữ ca sĩ hạnh phúc nói về bố mẹ chồng.

Còn về phía bố mẹ ruột của Lâm Khánh Chi, từ lâu đã không còn can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái. Bởi chỉ cần là người con yêu và có thể mang lại hạnh phúc cho cô, ông bà đều hết lòng ủng hộ.

Trước ngày cưới, Lâm Khánh Chi tự tin phát ngôn: 'Tôi không hề thua kém bất cứ người đàn bà nào' - Ảnh 2
Bố mẹ chồng rất tâm lý và yêu thương Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Hôn lễ của "Lâm công chúa" diễn ra vào thời gian sắp đến Tết âm lịch nên nhiều khán giả tò mò về chuyện cô sẽ chọn về nội hay ngoại trong những ngày đầu năm mới. Đối với vấn đề này, nữ ca sĩ chuyển giới cũng cho biết mình không phải chịu áp lực về điều này bởi bố mẹ chồng cô rất tâm lý.

Lâm Khánh Chi viết trên trang cá nhân: "Ba mẹ chồng Chi hiền lắm, còn tâm lý nữa, ông bà kêu 2 đứa ở đâu cũng được, tiện cho 2 đứa là được, còn công việc nữa chứ, sao có thời gian tính xem ăn Tết ở nội hay ngoại. Thực sự nghe ông bà bảo vậy, Chi cảm động phát khóc. Chồng yêu thương, ba mẹ chồng tâm lý, Chi là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi".

"Giao thừa năm nay, Chi chạy show ở Sài Gòn nên sẽ qua nhà ba má Chi trước, xong sáng mồng 1 về nhà ba má chồng ở Vũng Tàu chúc Tết cả nhà", người đẹp nói về kế hoạch ăn Tết năm nay.

Trước ngày cưới, Lâm Khánh Chi tự tin phát ngôn: 'Tôi không hề thua kém bất cứ người đàn bà nào' - Ảnh 3
Cô không bị bố mẹ chồng đặt áp lực về chuyện ăn Tết bên nội hay ngoại - Ảnh: Internet

Lễ rước dâu được tổ chức vào sáng mai 28/12 tại Long Hải, quê của chú rể. Sau đó, hôn lễ chính thức diễn ra vào ngày 11/1 tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở quận 4 (TP.HCM).

Lâm Khánh Chi sẽ mặc tổng cộng 15 bộ áo cưới, trong đó có 5 bộ cô chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng, 10 bộ cho 2 đêm 28/12 và 11/1. Các khách mời vào ngày 11/1 đều là những ngôi sao hạng A của làng showbiz như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang...

Thậm chí, người đẹp còn cho biết đám cưới sẽ được trực tiếp trên toàn cầu thông qua YouTube và kênh riêng của nữ ca sĩ.

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Không ngại chi mạnh tay trong “siêu đám cưới” sắp tới, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người tò mò về độ giàu sang của gia đình cô.

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