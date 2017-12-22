Nói về chi phí cho đám cưới thế kỷ, Lâm Khánh Chi: 'Chỉ riêng tiền trang phục đã 1,5 tỷ đồng'

Hậu trường 22/12/2017 13:54

Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi mặc 15 bộ áo cưới, chú rể là 13 bộ lễ phục. Chỉ riêng tiền trang phục đã khoảng 1,5 tỷ đồng".

Mặc dù không muốn tiết lộ về kinh phí cho đám cưới vì sợ khán giả nghĩ mình đang PR nhưng trước sự tò mò của người hâm mộ, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ đôi chút về vấn đề này trong một buổi phỏng vấn mới đây.

Nói về chi phí cho đám cưới thế kỷ, Lâm Khánh Chi: 'Chỉ riêng tiền trang phục đã 1,5 tỷ đồng' - Ảnh 1
Tiết lộ về chi phí cho đám cưới thế kỷ của Lâm Khánh Chi nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Người đẹp cho biết, vì rất thích mặc áo cưới nên cô đặc biệt chuẩn bị và đầu tư cho trang phục trong ngày trọng đại của mình.

Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ với Saostar: "Cụ thể, tổng cộng tôi mặc 15 bộ áo cưới. Trong đó, có 5 bộ tôi chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng, 10 bộ cho 2 đêm ngày 28/12 và 11/1, và chú rể sẽ mặc 13 bộ lễ phục. Ngoài ra, tôi còn đầu tư may cho phù dâu 10 bộ áo dài nữa nên kinh phí đầu tư cho đám cưới của tôi, chỉ riêng tiền trang phục vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn tất cả tiền trang trí bao gồm: hoa, âm thanh, ánh sáng… vào khoảng 1 tỷ đồng".

Nói về chi phí cho đám cưới thế kỷ, Lâm Khánh Chi: 'Chỉ riêng tiền trang phục đã 1,5 tỷ đồng' - Ảnh 2
Chỉ riêng số tiền dành cho trang phục cưới đã tốn gần 1,5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc bị nhiều khán giả "ném đá" vì cho rằng đang cố tình PR cho tên tuổi bằng cách công bố đám cưới rình rang, Lâm Khánh Chi cho biết không quan tâm đến người khác nghĩ hay nói gì.

Giọng ca Sầu thiên thu bình thản nói: "Tôi nghĩ, mỗi người có một suy nghĩ riêng, không thể ép ai suy nghĩ giống mình. Đây là ngày trọng đại, nhất là Lâm Khánh Chi khác rất nhiều so với những người con gái bình thường khác, việc có được hạnh phúc là rất khó. Vì vậy, tôi muốn tổ chức đám cưới thật long trọng và hoành tráng nhất có thể, vì đó là tất cả tình cảm của tôi dành cho ngày trọng đại của mình”.

Nói về việc lớn hơn hôn phu 8 tuổi, nhiều người cảm thấy e ngại thay cho Lâm Khánh Chi, tuy nhiên cô không quan tâm đến vấn đề này.

"Tôi nghĩ mình còn rất trẻ, tính cách hồn nhiên, yêu đời khá giống với những cô gái hai mấy tuổi nên tôi nghĩ mình rất hợp với Phi Hùng", người đẹp vui vẻ cho biết.

Nói về chi phí cho đám cưới thế kỷ, Lâm Khánh Chi: 'Chỉ riêng tiền trang phục đã 1,5 tỷ đồng' - Ảnh 3
Nữ ca sĩ không cảm thấy có khoảng cách tuổi tác với chồng trẻ - Ảnh: Internet
Bị đồn lấy vợ vì tiền, chồng 'phi công' của Lâm Khánh Chi phản pháo khiến antifan câm nín

Bị đồn lấy vợ vì tiền, chồng 'phi công' của Lâm Khánh Chi phản pháo khiến antifan câm nín

Trước nghi vấn cưới Lâm Khánh Chi vì tiền, Trần Phi Hùng - chồng sắp cưới kém 8 tuổi của nữ ca sĩ lên tiếng khẳng định rằng anh đến với cô đơn giản chỉ vì tình yêu.

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