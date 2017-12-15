Lâm Khánh Chi mời toàn sao hạng A showbiz dự đám cưới thế kỷ của mình

Lâm Khánh Chi tiết lộ, danh sách những ngôi sao hạng A trong làng giải trí Việt như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang... sẽ đến dự đám cưới của cô.

Mới đây, nữ ca sĩ chuyển giới đã tiết lộ với VTC News về danh sách khách mời toàn ngôi sao lớn của showbiz như: danh hài Hoài Linh, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Kim Tử Long, Hiền Thục, Vy Oanh, Trường Giang... sẽ tham dự đám cưới của cô.

Ngoài ra, ba mẹ nuôi của Lâm Khánh Chi là danh ca Giao Linh và nghệ sĩ cải lương Vũ Linh cũng sẽ đến chung vui cùng con gái.

Nói về mối quan hệ rộng và thân thiết với nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tính tôi thật thà, dễ gần, chơi với ai đều hết lòng nên được nhiều người quý mến. Tôi xinh đẹp nên cũng có nhiều người thích. Mặt khác, tất cả các mối quan hệ đều do chữ duyên mà thành".

Đám cưới thế kỷ của Lâm Khánh Chi sẽ được diễn ra vào ngày 28/12 sắp tới tại Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau đó một tuần, nhà gái sẽ tổ chức tiệc tại một nhà hàng sang trọng ở quận 4 (TP.HCM), với tổng số khách mời trong cả 2 ngày là 1.000 người.

"Lâm công chúa" từng cho biết việc đầu tư nhiều tiền và tâm sức vào hôn lễ vì cho rằng, đối với một người chuyển giới như cô, việc tìm thấy tình yêu đời mình và được cưới hỏi đàng hoàng là điều rất thiêng liêng. Cô từng chia sẻ, hôn lễ sẽ được trang trí theo phong cách cổ điển, sang trọng, ngập tràn hoa tươi và ánh nến. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi đã mạnh tay chi số tiền khủng để đầu tư chiếc váy cưới có đuôi dài 5 m lộng lẫy và phải mất 3 tháng để hoàn thành.

Lâm Khánh Chi bật mí về đám cưới siêu khủng: ‘Váy cưới của tôi hoành tráng lắm, có 1-0-2 tại Việt Nam’ Không chỉ gây chú ý với những bộ ảnh cưới đẹp long lanh, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ còn chịu khó đầu tư trang phục và thiết kế không gian đám cưới lộng lẫy theo phong cách hoàng gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-moi-toan-sao-hang-a-showbiz-du-dam-cuoi-the-ky-cua-minh-262545.html