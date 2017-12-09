Lâm Khánh Chi bật mí về đám cưới siêu khủng: ‘Váy cưới của tôi hoành tráng lắm, có 1-0-2 tại Việt Nam’

Đám cưới của Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi sẽ diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại quận 4 (TP.HCM) vào ngày 28/12 tới. Hiện tại, hai vợ chồng đã hoàn tất những khâu quan trọng như chuẩn bị trang phục, viết thiệp mời, đặt nhà hàng và chụp ảnh cưới. Theo chia sẻ của "người đẹp chuyển giới", hôn lễ của cô sẽ được tổ chức trong một không gian lộng lẫy được thiết kế theo phong cách hoàng gia.

Dàn khách mới bao gồm hàng loạt ngôi sao đình đám trong showbiz. Đặc biệt, Lâm Khánh Chi còn không ngần ngại mời 4 người yêu cũ đến tham dự ngày vui của mình. Nói về trang phục trong hôn lễ, cô dâu tháng 12 gây choáng khi tiết lộ đã chi số tiền cực khủng để đầu tư chiếc váy cưới dài 5 mét, "có 1-0-2" tại Việt Nam.

“Điều khiến tôi vui nhất chính là đã tìm được người yêu mình thật lòng. Bởi trong cuộc đời, sau nhiều lần đổ vỡ thì tôi càng trân trọng tình yêu này hơn. Gia đình hai bên đều ủng hộ, chấp nhận đám cưới của tôi. Còn công việc đang rất thuận lợi và ổn định, nói chung là mọi thứ đều suôn sẻ, tôi vui lắm.

Lễ cưới sắp tới tôi sẽ mời bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là người yêu cũ nữa. Váy cưới của tôi hứa hẹn hoành tráng và có 1-0-2 tại Việt Nam. Cụ thể, váy cưới lộng lẫy với đuôi dài 5 mét được thiết kế kiểu công chúa cổ điển và sang trọng, kết bằng pha lê được nhập bên Tiệp về. Thời gian để hoàn thành váy cưới đặc biệt này là 3 tháng, trong đó mất 1 tháng để may váy và 2 tháng để kết ren, pha lê.

Ngoài ra, không gian tiệc cưới sẽ được trang trí theo phong cách cổ điển, hoàng gia ngập tràn hoa tươi và nến. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến người hâm mộ một điều rằng: Các bạn yêu ai, nếu yêu thật lòng và trân trọng người yêu mình thì sẽ nhận được tình yêu thật sự từ đối phương và sẽ có được hạnh phúc” - Lâm Khánh Chi chia sẻ trên Đời sống và Pháp lý.