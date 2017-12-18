Sốc: Đám cưới cổ tích của Lâm Khánh Chi sẽ có phần đi trên thảm đỏ và được trực tiếp toàn cầu

Chương trình đặc biệt và những quy định trong lễ cưới thế kỷ của Lâm Khánh Chi và hôn phu kém tuổi đã được Bảo Duy - chồng cũ của Phi Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân.

Mới đây, Bảo Duy - chồng cũ của Phi Thanh Vân đã hào hứng khoe tấm thiệp mời đám cưới của Lâm Khánh Chi trên trang Facebook cá nhân.

Ngoài thời gian, địa điểm tổ chức, thiệp cưới của "Nữ hoàng chuyển giới" còn kèm theo một tờ giấy giới thiệu chương trình với tên gọi là Love Song Story. Trong đó, những yêu cầu của Lâm Khánh Chi dành cho khách mời cũng được ghi rõ. Cụ thể, khách mời phải mang theo thiệp mới được vào dự tiệc. Về trang phục, nam phải mặc vest và nữ mặc trang phục dạ hội.

Ngoài ra, người đẹp chuyển giới còn đặc biệt nhắc nhở khách mời phải đến đúng giờ để chụp hình với cô dâu, chú rể cũng như dự lễ đi trên thảm đỏ được trực tiếp trên YouTube toàn cầu và kênh riêng của nữ ca sĩ.

Bên cạnh những thông tin gây sốc trên, Lâm Khánh Chi còn khiến nhiều người bất ngờ khi giới thiệu cả một ê kíp thực hiện dài như "sớ Táo Quân" vào trong thiệp hồng.

Trước đó, Lâm công chúa đã tiết lộ dàn khách mời toàn những ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt Nam như Hoài Linh, Trường Giang, Đàm Vĩnh Hưng... Bên cạnh đó, cô cũng cho biết không gian lễ cưới sẽ tràn ngập hoa và ánh nến trông như một khu vườn trong cổ tích.

Ngoài ra, cô dâu và chú rể sẽ thay 10 bộ trang phục trong đám cưới, đều là những thiết kế đặc biệt, có đính kết pha lê nhập khẩu vô cùng lộng lẫy...

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