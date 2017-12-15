Bị đồn lấy vợ vì tiền, chồng 'phi công' của Lâm Khánh Chi phản pháo khiến antifan câm nín

Những ngày vừa qua, Lâm Khánh Chi thường chia sẻ về sự chuẩn bị công phu và hoành tráng cho đám cưới thế kỷ của mình với chi phí hiện tại đã lên đến hàng tỷ đồng. Không những thế, nữ ca sĩ còn tiết lộ vừa được bố mẹ ruột tặng 500 triệu đồng tiền mặt và biệt thự 3 tầng trị giá 7 tỷ đồng tại quận 4 (TP.HCM).

Đối mặt với những lời bàn tán không hay về mình, hôn phu kém 8 tuổi của nữ ca sĩ chuyển giới đã lên tiếng khẳng định động cơ đến với Lâm Khánh Chi là vì tình yêu và vấn đề tiền bạc hay sự nổi tiếng của đối phương không ảnh hưởng gì đến anh.

Trước những thông tin về sự giàu có của gia đình "Nữ hoàng chuyển giới", không ít ý kiến cho rằng chú rể Trần Phi Hùng đến với cô chỉ vì tiền.

"Nếu yêu vì tiền thì có rất nhiều người chứ đâu riêng gì Khánh Chi có tiền. Tôi đến với bà xã bằng tình yêu thật sự nên không đặt nặng vấn đề tiền hay không tiền, nổi tiếng hay không nổi tiếng, người này hay người kia. Quan trọng là tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi và chúng tôi đi đến hôn nhân, thế thôi" - ông xã tương lai của "Lâm công chúa" chia sẻ với Dân Việt.

Trần Phi Hùng cũng tiết lộ thêm, hôn nhân của anh và giọng ca Gõ cửa trái tim nhận được sự ủng hộ từ hai gia đình.

Anh nhớ lại lời bố ruột nói khi đưa Lâm Khánh Chi về ra mắt: "Hai đứa cứ quyết định đi, khi nào cảm thấy đủ để đến với cuộc sống hôn nhân thì nói cho ba mẹ biết trước vài tháng. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được".

Bị dư luận dòm ngó đời tư quá nhiều khi yêu người nổi tiếng, chồng sắp cưới của Lâm Khánh Chi khẳng định ban đầu anh không tránh khỏi khó chịu. Tuy nhiên, sau này đã quen dần, anh cảm thấy mọi thứ rất bình thường.