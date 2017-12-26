Chi hàng chục tỷ cho đám cưới, hóa ra Lâm Khánh Chi có gia thế 'khủng' cỡ này!

Không ngại chi mạnh tay trong “siêu đám cưới” sắp tới, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người tò mò về độ giàu sang của gia đình cô.

Thời gian qua, thông tin về đám cưới của Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo dự kiến, ngày 28/12 tới đây "người đẹp chuyển giới" sẽ chính thức theo chàng về dinh. Nhân ngày trọng đại của đời mình, nữ ca sĩ không ngại chi mạnh tay để tổ chức một đám cưới hoành tráng bậc nhất trong showbiz Việt.

Lâm Khánh Chi từng chi 2 tỷ để thực hiện cuộc đại phẫu chuyển giới - Ảnh: Internet Đám cưới của Lâm Khánh Chi được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Không gian tiệc được trang trí theo phong cách hoàng gia, cổ điển. Không chỉ mời 1.200 khách, nữ ca sĩ còn đầu tư tiền tỷ để sắm trang phục cưới cho cả 2 vợ chồng. Đêm đó, cô dâu sẽ hóa công chúa trong 15 bộ váy lộng lẫy, còn chú rể sẽ thay tới 13 bộ vest khác nhau. Trước thông tin này, nhiều người tò mò rằng Lâm Khánh Chi đã làm gì trong suốt những năm qua mà giàu có đến vậy?

Tuy nhiên, ít ai biết "người đẹp chuyển giới" may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, đây là hậu thuẫn lớn nhất giúp cô thoải mái thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Tâm sự trong một chương trình truyền hình mới đây, cô dâu tháng 12 bật mí được bố mẹ tặng một căn nhà 7 tỷ và nhiều của hồi môn giá trị trước đám cưới. Gia đình "Mỹ nhân chuyển giới" hiện đang sinh sống tại một căn biệt thự rộng lớn ở quận 9, TP.HCM. Nội thất trong nhà sử dụng nhiều đồ cổ đắt tiền và các loại gỗ quý hiếm. Bố mẹ Lâm Khánh Chi sở hữu căn biệt thự rộng lớn ở quận 9 - Ảnh: Internet Lâm Khánh Chi là người rất trân trọng tình cảm gia đình - Ảnh: Internet Lâm Khánh Chi tuy đã có nhà riêng ở quận 4 nhưng cô vẫn về đây dịp cuối tuần để thăm bố mẹ - Ảnh: Internet Biệt thự có sân vườn rất rộng, đủ để gia đình trồng cây nuôi cá - Ảnh: Internet Nội thất trong nhà chủ yếu là vật dụng làm từ gỗ quý hiếm - Ảnh: Internet Các tủ kính trưng nhiều đồ cổ đắt tiền - Ảnh: Internet Lâm Khánh Chi từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet Đám cưới sắp tới của Lâm Khánh Chi được tổ chức hoành tráng bậc nhất trong showbiz Việt - Ảnh: Internet

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