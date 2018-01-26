Đạo diễn Quang Huy vừa đăng status chỉ trích những mỹ nhân Việt thời gian qua vẫn tích cực "thả thính" dàn tuyển thủ U23 Việt Nam.

Hòa chung không khí cả nước đang háo hức chờ đợi trận chung kết lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, đạo diễn Quang Huy mong mỹ nhân Việt hãy thôi “thả thính” để các cầu thủ tập trung tinh thần thi đấu.

Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân, ông xã Phạm Quỳnh Anh bày tỏ sự bức xúc khi thời gian qua có quá nhiều người đẹp Việt tỏ tình công khai các tuyển thủ mà không hề bận tâm đến những hệ lụy sau đó.

Đạo diễn Quang Huy nhắn mỹ nhân Việt hãy thôi ‘thả thính’ các tuyển thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

"Showbiz dạo này rẻ rúng thiếu thính tới mức mờ mắt vì ba cái fame cá nhân câu view rẻ tiền tào lao mà không hiểu được trận chung kết này là vận mệnh lịch sử không biết bao giờ mới lặp lại.

Hát tuồng quanh năm rồi, để yên để con người ta đổ máu ngoài sân cho trăm triệu dân chứ chẳng phải chuyện chém gió nơi cánh gà showbiz, có vài ngày thôi thì ráng bật chế độ silent cho hết giải đi rồi giăng lưới giăng câu gì cũng được", đạo diễn Quang Huy viết.

Đạo diễn Quang Huy rất yêu bóng đá, anh nóng lòng chờ đợi U23 Việt Nam mang vinh quang trở về - Ảnh: FBNV

Bài chia sẻ của anh nhận được sự đồng tình của nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Vũ Hà, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Quế Vân… Trong đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gây chú ý với dòng bình luận nhắn nhủ Bùi Tiến Dũng hãy khôn ngoan khi lựa chọn bạn gái.

"Bây giờ thành công rồi, em đừng quen gái hư showbiz nhé Dũng (gái ngoan thì được). Tụi nó nhào vô chỉ để ăn hết tiền và kiếm danh từ em thôi", đạo diễn Hot boy nổi loạn cho hay.

Chị Bùi Tiến Dũng lên tiếng ‘vạch trần’ chuyện Angela Phương Trinh bị từ chối nên tìm cách chữa cháy Một tài khoản Facebook được cho là chị họ của thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tiếng “vạch mặt” Angela Phương Trinh sau khi cô nàng chia sẻ những tin nhắn đong đưa với chàng thủ thành điển trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-quang-huy-mang-my-nhan-tha-thinh-tuyen-thu-u23-that-re-rung-de-yen-cho-con-nguoi-ta-do-mau-ngoai-san-269279.html