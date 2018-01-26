Chị Bùi Tiến Dũng lên tiếng ‘vạch trần’ chuyện Angela Phương Trinh bị từ chối nên tìm cách chữa cháy

Một tài khoản Facebook được cho là chị họ của thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tiếng “vạch mặt” Angela Phương Trinh sau khi cô nàng chia sẻ những tin nhắn đong đưa với chàng thủ thành điển trai.

Chiều 23/1, trận bán kết giải U23 Châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Qatar đã để lại quá nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người hâm mộ. Với chiến thắng đầy thuyết phục, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vinh dự nhận chiếc vé đi tiếp vào vòng chung kết. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vượt mặt các đối thủ đáng gờm như Iraq, Qatar... giành cơ hội tranh huy chương vàng tại giải đấu lớn nhất châu lục.

Sau khi trận đấu kết thúc, tên tuổi và đời tư của các "anh hùng sân cỏ" nhận được sự quan tâm rất lớn của hàng triệu người hâm mộ, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Theo sau đó, hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng showbiz đã không ngần ngại "thả thính" công khai chàng thủ thành người dân tộc Mường. Cuối cùng, một trong những người đẹp may mắn nhận được hồi đáp của thủ môn điển trai chính là Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh công khai tin nhắn Bùi Tiến Dũng ‘đong đưa’ lại mình - Ảnh: Internet Trong một vài đoạn tin nhắn mà “Bà mẹ nhí” chia sẻ trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng tiết lộ đã hâm mộ nữ diễn viên xinh đẹp từ lâu. Anh cũng cưa cẩm ngược lại đàn chị bằng cách gợi ý rằng mình chính là mẫu người yêu lý tưởng.

Trong khi hàng ngàn fan nữ đang thầm ghen tỵ với Angela Phương Trinh thì mới đây, một tài khoản Facebook được cho là chị họ của Bùi Tiến Dũng đã lên tiếng bóc mẽ “Bà mẹ nhí”. “Trinh ơi sao em không up đoạn em xin bay ra Hà Nội để được đón Dũng hả em? Chị thấy em vô duyên lắm đấy, bị từ chối cái là quay ra kêu anh trai mưa ngay được. Em để cho em chị nó lớn, nó bắt nốt trận cuối nhé, em câu like rẻ tiền quá đấy” - chị họ Bùi Tiến Dũng viết. Chị họ Bùi Tiến Dũng bất ngờ bóc mẽ ‘Bà mẹ nhí’ - Ảnh: Internet Xem xét kỹ tài khoản Facebook trên, có thể thấy người này có mối quan hệ khá thân thiết với Bùi Tiến Dũng và nhiều cầu thủ trong tuyển U23 Việt Nam. Chiều 23/1, cô gái này cũng đăng tải những bức ảnh chụp màn hình khi đang trò chuyện với các chàng trai cùng dòng chú thích: “Đang facetime với Tiến Dũng nhé, các chị em có muốn nhắn nhủ gì không”. Dưới bài chia sẻ này, nhiều người thắc mắc vì sao chủ nhân tài khoản này có thể Facetime với họ, cô gái bình thản trả lời: “Toàn là em út cả mà, có gì khó đâu”. Chị họ Bùi Tiến Dũng có mối quan hệ rất thân thiết với các tuyển thủ U23 Việt Nam - Ảnh: Internet Bị chỉ trích nặng nề, Angela Phương Trinh đã xóa sạch tin nhắn và những status 'thả thính' Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet

Nghe tin Angela Phương Trinh có khả năng thành con dâu, mẹ Bùi Tiến Dũng đã phản ứng thế này Bà Phạm Thị Điều - mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng dường như không thích có con dâu là người nổi tiếng. Bà mượn lý do nhà nghèo để từ chối khéo giúp con trai trước những màn "thả thính" ngọt lịm của mỹ nhân Việt.

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