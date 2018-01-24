'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi

Hậu trường 24/01/2018 16:29

Được nhiều mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Việt "thả thính" nhưng đây là người duy nhất được thủ môn Bùi Tiến Dũng theo dõi. Chân dài này đã chính thức trở thành “kẻ thù” của rất nhiều cô gái trẻ Việt Nam.

Sau chiến thắng lịch sử trước Iraq và Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm “tan chảy” trái tim người hâm mộ bóng đá cả nước. Các chàng trai của đội tuyển đã trở thành anh hùng trong lòng khán giả.

Đặc biệt, cái tên được chị em tìm kiếm nhiều nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng bởi tài năng và vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử. Điều quan trọng nhất, anh vẫn là “hoa chưa có chủ”. Không ít cô gái, thậm chí các ngôi sao nữ nổi tiếng hy vọng sẽ trở thành bạn gái của hot boy làng túc cầu này. 

'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi - Ảnh 1

Tài năng của Bùi Tiến Dũng khiến chị em vô cùng hâm mộ - Ảnh: Internet

Trong lúc nhiều chị em đang đứng ngồi không yên khi tin nhắn "thả thính" của Angela Phương Trinh và Bùi Tiến Dũng vừa được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, các "thánh soi" nhận ra rằng chàng thủ môn sinh năm 1997 chỉ follow một cô gái duy nhất trong giới nghệ sĩ: người mẫu Minh Tú. Điều này khiến nhiều người hoài nghi liệu đây có phải là mẫu bạn gái lý tưởng của anh?

'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi - Ảnh 2

Minh Tú là một người mẫu nổi tiếng trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi - Ảnh 3

Cô là mỹ nhân duy nhất của showbiz Việt được cầu thủ gốc Thanh Hóa theo dõi - Ảnh: Internet

'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi - Ảnh 4

Trước đó, Minh Tú cũng từng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Lâm Khánh Chi chơi lớn, tặng hẳn 4000 đô cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Quá ngưỡng mộ tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Lâm Khánh Chi quyết định tặng chàng trai sinh năm 1997 một chiếc vòng phong thủy trị giá 4000 đô.

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