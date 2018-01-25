Nghe tin Angela Phương Trinh có khả năng thành con dâu, mẹ Bùi Tiến Dũng đã phản ứng thế này

Bà Phạm Thị Điều - mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng dường như không thích có con dâu là người nổi tiếng. Bà mượn lý do nhà nghèo để từ chối khéo giúp con trai trước những màn "thả thính" ngọt lịm của mỹ nhân Việt.

Hòa chung không khí cả nước đang ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, hàng loạt mỹ nhân nóng bỏng trong showbiz liên tục tỏ tình công khai với các chàng trai "soái ca".

Đáng chú ý nhất là màn "thả thính" ngọt lịm của Angela Phương Trinh dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trước đó, sau khi Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục với tỷ số 5-3 trước Iraq, “Bà mẹ nhí” đã cảm nắng chàng thủ thành sinh năm 1997.

Dù hơn Bùi Tiến Dũng 2 tuổi nhưng Angela Phương Trinh vẫn xưng anh em rất ngọt ngào: “Anh gì ơi, làm người yêu em coi” - Angela Phương Trinh viết.

Angela Phương Trinh đang rất phấn khích khi được thủ môn Bùi Tiến Dũng chấp nhận lời tỏ tình - Ảnh: Internet

Chiều 23/1, khi U23 Việt Nam tiếp tục giành chiếc vé vào vòng chung kết, “Bà mẹ nhí” đã không kiềm chế được cảm xúc và hé lộ đoạn tin nhắn mùi mẫn mà chàng "thủ môn quốc dân" nhắn cho mình.

Theo đó, Không chỉ tiết lộ mình là fan lớn của Angela Phương Trinh, Bùi Tiến Dũng còn cưa cẩm ngược lại cô nàng, khuyên người đẹp nên chọn người yêu đơn giản như anh.

Mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng không hi vọng có con dâu là người nổi tiếng - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, mới đây bà Phạm Thị Điều - mẹ của thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã lên tiếng về vụ việc. Bà Điều tự nhận nhà mình nghèo nên không dám với cao.

“Cô không dám đâu. Nhà cô sao có thể khiến cho người mẫu này kia thích được” - Mẹ Bùi Tiến Dũng chia sẻ trên Saostar.

Tuy không mấy hào hứng với các cô con dâu tương lai là người nổi tiếng nhưng bà Điều khá thoáng trong chuyện tình yêu của con trai. Mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng không quá đặt nặng vấn đề con dâu phải giỏi hay đẹp mà chỉ cần hợp và yêu thương con trai là đủ.

“Tôi không có hình mẫu gì cả, chỉ cần phù hợp và cưới nhau về thì hai đứa sống hạnh phúc với nhau. Như thế, tôi vui lắm rồi” - bà Điều thành thật.

Ảnh Facetime giữa thủ môn Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh bị chủ nhân tố là ảnh ăn cắp, cắt ghép trơ trẽn Trong khi hàng ngàn cư dân mạng đang thầm ghen tỵ với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thì bất ngờ chủ nhân bức ảnh Facetime lên tiếng, khẳng định đây là ảnh ăn cắp và cắt ghép quá cẩu thả.

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