Gọi Bùi Tiến Dũng là cháu, Hoa hậu Mai Phương Thúy tiết lộ mối quan hệ thật của cả hai

Trong khi nhiều chân dài của showbiz Việt đang tất bật "thả thính", Hoa hậu mai Phương Thúy lại đăng dòng trạng thái gọi thủ môn Bùi Tiên Dũng là cháu khiến nhiều người bất ngờ.
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Bùi Tiến Dũng đang trở thành cái tên cực hot với chị em những ngày gần đây. Không chỉ khán giả mà nhiều mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Việt như Angela Phương Trinh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh… cũng liên tục "thả thính" thủ môn trẻ tuổi tài hoa này.
Trong lúc các chị em đang tìm mọi cách để nhận được sự chú ý của Tiến Dũng, Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng dòng trạng thái gọi Bùi Tiến Dũng là cháu.
Cụ thể, mỹ nhân này chia sẻ: “Sinh năm 1997 thì gọi bằng cháu được rồi… Hâm mộ cháu, cả một dàn chân dài showbiz đi theo cháu rồi, cháu tha hồ chọn nhé…”.
Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng, Hoa hậu Việt Nam 2006 chỉ gọi Tiến Dũng là cháu vì sự chênh lệch tuổi tác chứ thực chất hai người không có quan hệ gì cả. Tuy nhiên, một số cư dân mạng hoài nghi phải chăng Hoa hậu Mai Phương Thúy đang cố tình đánh lạc hướng chú ý của chị em chứ thực ra đây là một đối thủ cạnh tranh ”nặng kí”?