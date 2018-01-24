Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng

Hậu trường 24/01/2018 17:51

Hoa hậu Phạm Hương đã thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng theo cách vô cùng đặc biệt.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá cả nước. Không chỉ giành được trái tim của các khán giả nữ mà nhiều mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt cũng liên tục "thả thính" cầu thủ gốc Thanh Hóa, chẳng hạn diễn viên Angela Phương Trinh, ca sĩ Bảo Anh, Á hậu Tú Anh...

Giữa nhiều cách thể hiện tình cảm từ tinh tế, ngọt ngào đến thẳng thắn, táo bạo... của các chân dài đình đám, Phạm Hương dường như là người gây ấn tượng nhất. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bày tỏ sự ái mộ với thủ thành sinh năm 1997 một cách thầm lặng. Cô âm thầm nhấn theo dõi trang Instagram của Tiến Dũng. Hành động này của nàng hậu được cộng đồng mạng đánh giá cao.

Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1

Phạm Hương thể hiện sự yêu mến một cách lặng lẽ - Ảnh: Internet

Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2

Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng đang khiến nhiều trái tim tan vỡ khi nói chuyện vô cùng ngọt ngào với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: Internet

Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3

Á hậu Hà Thu không thể kiềm chế được cảm xúc với chàng thủ môn trẻ tuổi trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4

Ca sĩ Bảo Anh cũng "tỏ tình" với chàng thủ môn tài năng - Ảnh: Internet

Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng - Ảnh 5

Táo bạo nhất vẫn là lời tỏ tình của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi

'Thả thính' Angela Phương Trinh nhưng đây mới là mỹ nhân duy nhất được Bùi Tiến Dũng âm thầm theo dõi

Được nhiều mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Việt "thả thính" nhưng đây là người duy nhất được thủ môn Bùi Tiến Dũng theo dõi. Chân dài này đã chính thức trở thành “kẻ thù” của rất nhiều cô gái trẻ Việt Nam.

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