Không ồn ào, Hoa hậu Phạm Hương lặng lẽ làm điều này với Bùi Tiến Dũng

Hoa hậu Phạm Hương đã thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng theo cách vô cùng đặc biệt.
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Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá cả nước. Không chỉ giành được trái tim của các khán giả nữ mà nhiều mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt cũng liên tục "thả thính" cầu thủ gốc Thanh Hóa, chẳng hạn diễn viên Angela Phương Trinh, ca sĩ Bảo Anh, Á hậu Tú Anh...
Giữa nhiều cách thể hiện tình cảm từ tinh tế, ngọt ngào đến thẳng thắn, táo bạo... của các chân dài đình đám, Phạm Hương dường như là người gây ấn tượng nhất. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bày tỏ sự ái mộ với thủ thành sinh năm 1997 một cách thầm lặng. Cô âm thầm nhấn theo dõi trang Instagram của Tiến Dũng. Hành động này của nàng hậu được cộng đồng mạng đánh giá cao.