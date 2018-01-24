Tâm thư Bùi Tiến Dũng gửi người hâm mộ: Đứng trước lá cờ Tổ quốc, ai cũng muốn là người thắng cuộc

Nhiều ngày gần đây, những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải... được người hâm mộ Việt Nam và châu Á tung hô lên tận mây xanh. Nhưng liệu có ai còn nhớ chính họ từng bị vùi dập tơi tả sau thất bại tại SEA Games?

Cách đây 4 tháng, những chàng trai tài năng này đã thất bại thảm hại trên con đường chinh phục chiếc huy chương vàng bóng đá nam. Lúc đó, họ đã bị chính những người hâm mộ đang tung hô hôm nay vùi dập không thương tiếc. Sau đó, Bùi Tiến Dũng đã viết tâm thư gửi đến người hâm mộ mong họ hãy tha thứ cho các cầu thủ. Đọc lại dòng tâm sự xót xa của Tiến Dũng, nhiều người không khỏi ngậm ngùi cho kiếp cầu thủ quần đùi áo số. Khi thắng thì được tung hô lên tận mây xanh, thất bại thì hứng chịu muôn vàn "gạch đá".

Tâm thư Bùi Tiến Dũng gửi người hâm mộ sau khi thất bại tại SEA Games - Ảnh chụp màn hình “Cho đến hôm nay, Dũng và nhiều đồng đội khác vẫn chưa nuốt trôi thất bại tại SEA Games. Có rất nhiều chuyện xảy ra, nó cứ như ma ám cả đội, có những chuyện đến không thể đen đủi hơn nữa. Là đội trưởng, Dũng không thể đứng lên giải thích vì có nói gì đi nữa thì chúng ta đã thất bại, đau lắm mọi người à. Chẳng ai muốn chia tay kiểu như vậy, nếu Dũng và đồng đội đau 1 thì chú Thắng đau gấp nghìn lần khi danh dự của một HLV đều mang ra được đặt vào giải đấu. Chắc chắn người hâm mộ là những người buồn nhất, trong đó có các bác, các chú, các thầy, bố mẹ, anh chị của Dũng… Xin lỗi cũng đã nói nhiều rồi, chỉ biết bây giờ phải cố gắng đứng lên vì bóng đá là nguồn sống của Dũng, của đồng đội cũng như người hâm mộ Việt Nam. Dũng mong mọi người đừng chì chiết cầu thủ, HLV nữa vì khi đứng dưới cờ tổ quốc thì ai cũng muốn khóc vì sung sướng, chứ chẳng muốn khóc vì thua cuộc. Dũng hứa ngày nào còn được chơi cho đội tuyển quốc gia thì ngày đó sẽ chiến đấu như người lính, cống hiến tốt nhất vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ cả nước. Dũng cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ đội tuyển thời gian qua và sau này nữa. Tận đáy lòng xin cám ơn ạ!”. Tâm thư của Bùi Tiến Dũng khiến hàng triệu người hâm mộ không nén được sự xúc động. Nhiều người đã để lại lời an ủi các cầu thủ.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng vào sự trưởng thành của các cầu thủ - Ảnh chụp màn hình “Nhiều lúc nghĩ mà thấy tội thấy thương cho em nó. Cả trận đấu chạy lên chạy xuống không biết mệt, cơm không được ăn đúng bữa, bị đội bạn chặt chém đánh nguội chân bầm dập mà cuối cùng không được một câu động viên an ủi từ các cổ động viên và báo chí mà vì một trận đấu đi chửi bới đi nói những lời cay nghiệt. Các bạn hãy nhớ lúc 80 triệu con dân Việt Nam đang ăn cơm nghỉ ngơi xem bóng đá thì những con người chỉ mới 20 tuổi này đang nhịn ăn, chỉ uống nước để cống hiến cho các bạn cho cả dân Việt Nam xem đấy. Là con dân Việt Nam là người yêu bóng đá thay vì soi mói, chửi bới thì hãy động viên cổ vũ cho các em để các em có thêm động lực để chiến đấu những trận tiếp theo. Cố gắng lên em và đồng đội nhé”, một cổ động viên gửi lời an ủi các cầu thủ. Tiến Dũng mong mọi người đừng chì chiết cầu thủ và HLV khi thất bại - Ảnh: Facebook nhân vật Giữa lúc mọi người đang hân hoan với kỳ tích của U23 Việt Nam, hãy bình tâm lại một chút. Trên sân cỏ chuyện thắng, thua chẳng ai biết trước được. Vì vậy nếu trong tương lai, họ có thất bại thì xin người hâm mộ hãy an ủi, động viên thay vì chì chiết.

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ Sau chiến thắng lịch sử hôm qua, cư dân mạng đua nhau truy lùng hình ảnh đời thường của các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất nhiều chị em phát cuồng với khoảnh khắc các cầu thủ khoe body 6 múi cực chuẩn.

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