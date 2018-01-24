Angela Phương Trinh gây choáng khi hé lộ tin nhắn mùi mẫn của thủ môn Bùi Tiến Dũng, hội chị em ‘vỡ nát con tim’

Sau nhiều ngày miệt mài "thả thính", cuối cùng Angela Phương Trinh cũng nhận được câu trả lời siêu độc đáo từ chàng “thủ môn quốc dân” đang hot nhất Việt Nam.

Sau chiến thắng lịch sử của tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, thủ môn Bùi Tiến Dũng trở thành cái tên hot nhất cả nước và được hàng ngàn mỹ nhân yêu mến. Angela Phương Trinh là một trong những người đẹp đang phát cuồng trước những pha bắt bóng thần sầu của chàng "thủ môn quốc dân". Sau màn "thả thính" cách đây ít ngày, mới đây "người đẹp siêu vòng 3" lại gây choáng khi hé lộ loạt tin nhắn mùi mẫn với chàng trai sinh năm 1997.

Bùi Tiến Dũng thừa nhận mình là fan lớn của Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV Theo đó, dù lớn tuổi hơn nhưng Angela Phương Trinh vẫn xưng em rất ngọt, còn thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng không ngần ngại đáp trả đầy bạo dạn. Trong những bức ảnh chụp màn hình, "Bà mẹ nhí" là người tỏ tình trước nhưng Bùi Tiến Dũng thừa nhận mình mới là fan lớn của Angela Phương Trinh.

Anh chàng tiết lộ đã mê nữ diễn viên từ lâu nhưng chưa có cơ hội được trò chuyện với thần tượng. Quá hạnh phúc trước câu trả lời lập lờ của chàng thủ môn điển trai, "Bà mẹ nhí" vội vàng chụp ảnh đăng lên Facebook để ‘dằn mặt’ các cô gái đang lăm le tỏ tình người yêu trong mơ của mình. ‘Bà mẹ nhí’ và Bùi Tiến Dũng liên tục nhắn tin ‘thả thính’ qua lại suốt mấy ngày vừa qua - Ảnh: FBNV “Cả thế giới hãy lui ra cho Trinh lên thuyền cùng anh Dũng coi” - Angela Phương Trinh viết. Dưới bài chia sẻ của "Bà mẹ nhí", nhiều cô gái bày tỏ sự ghen tỵ khi Angela Phương Trinh được Bùi Tiến Dũng đáp lại lời tỏ tình. Bên cạnh đó, cũng không ít người chỉ trích mỹ nhân Glee vì sợ chàng cầu thủ trẻ phân tâm, gây ảnh hưởng đến kết quả vòng chung kết. Nhiều người bức xúc, lo lắng Angela Phương Trinh sẽ làm Bùi Tiến Dũng phân tâm ở trận chung kết sắp tới - Ảnh: FBNV Angela Phương Trinh sở hữu 3 vòng ‘đốt mắt’, gây chú ý ở bất cứ đâu cô đến - Ảnh: Internet Thủ môn Bùi Tiến Dũng sở hữu hàng triệu fan trên cả nước chỉ sau một đêm - Ảnh: Internet

Tâm thư Bùi Tiến Dũng gửi người hâm mộ: Đứng trước lá cờ Tổ quốc, ai cũng muốn là người thắng cuộc Nhiều ngày gần đây, những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải... được người hâm mộ Việt Nam và châu Á tung hô lên tận mây xanh. Nhưng liệu có ai còn nhớ chính họ từng bị vùi dập tơi tả sau thất bại tại SEA Games?

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