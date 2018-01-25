Ảnh Facetime giữa thủ môn Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh bị chủ nhân tố là ảnh ăn cắp, cắt ghép trơ trẽn

Trong khi hàng ngàn cư dân mạng đang thầm ghen tỵ với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thì bất ngờ chủ nhân bức ảnh Facetime lên tiếng, khẳng định đây là ảnh ăn cắp và cắt ghép quá cẩu thả.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục lan truyền đoạn bình luận “thả thính” công khai giữa thủ môn Bùi Tiến Dũng và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hàng ngàn người tỏ ra ghen tỵ với người đẹp Hà thành khi may mắn được chàng “thủ môn quốc dân” dành sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, khi Hoa Hậu Việt Nam 2016 đăng tải status bày tỏ sự ngưỡng mộ dành thủ thành U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng cũng bất ngờ để lại một dòng bình luận lập lờ: “Em nghĩ trong tình yêu tuổi tác là 1 khái niệm lỗi thời rồi chứ chị".

Trong khi dân tình chưa hết hoang mang thì mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thêm bức ảnh Đỗ Mỹ Linh mặc váy hai dây gợi cảm, đang Facetime với chàng “thủ môn quốc dân” vào lúc đêm khuya. Bức ảnh Đỗ Mỹ Linh Facetime với thủ môn Bùi Tiến Dũng gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ngay sau đó một người quen của Bùi Tiến Dũng đã nhận ra đây chính là bức ảnh do chính tay mình chụp hồi trò chuyện với chàng thủ môn cách đây 1 năm. Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân, người này bày tỏ sự bức xúc khi khuôn mặt mình bị đè lên bởi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

“Chào các bạn, thực tế thì mình cũng đang không thoải mái lắm vì nhắn tin không thấy chính chủ trả lời. Nhưng, đem cả cái ảnh video call của mình cách đây 2 năm hồi nó đi World Cup rồi chế mặt mấy con… vào thì thật là không thể chấp nhận được! Mặt mình đẹp trai đến như thế mà bị đè lên thì đúng là quá ư xúc phạm” – người quen Bùi Tiến Dũng viết. Tuy nhiên, bạn của chàng “cầu thủ quốc dân” khẳng định đây chỉ là ảnh ghép - Ảnh: FBNV Bùi Tiến Dũng hiện đang gấp rút tập luyện để thi đấu trong trận chung kết - Ảnh: FBNV Không cần soi kỹ, người hâm mộ vẫn có thể phát hiện ra 2 bức ảnh giống nhau đến từng chi tiết, từ màu sắc ảnh, thời lượng pin cho đến biểu cảm và chiếc áo mà chàng thủ môn diển trai đang mặc. Sau khi có thông tin trên, không ít khán giả đổ xô vào tường nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để chỉ trích, yêu cầu cô bớt tấn công Bùi Tiến Dũng để anh có thể tập trung thi đấu.

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