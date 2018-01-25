Đây là lý do HLV Park Hang-seo khuyên bố mẹ Bùi Tiến Dũng và Quang Hải không nên sang Trung Quốc cổ vũ

Dù đã hoàn tất mọi thủ tục và chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc nhưng bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng và Quang Hải đã thay đổi quyết định vào phút chót theo lời khuyên của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo .
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Bà Phạm Thị Điều – mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết vợ chồng bà dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 25/1 để bay sang Trung Quốc, nhưng cuối cùng họ quyết định không đi dù được miễn phí vé.
Bà tiết lộ, dù rất muốn sang tận nơi để chứng kiến thời khắc lịch sử của đội tuyển nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Vì thế, gia đình quyết định ở lại quê nhà cùng bà con cổ vũ và chờ U23 Việt Nam mang vinh quang trở về.
Được biết, trước đó ban huấn luyện và HLV Park Hang-seo khuyên gia đình các cầu thủ không nên sang tận nơi để cổ vũ. Vì ông lo ngại việc này sẽ tạo áp lực tâm lý khiến tinh thần thi đấu của họ bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, mẹ cầu thủ Quang Hải cũng được tặng vé máy bay miễn phí để sang tận nơi cổ vũ cho con trai. Tuy nhiên, bà quyết định không đi khi nghe con gọi điện về nhắn nhủ lời của ban huấn luyện.
Bố Quang Hải - ông Nguyễn Quang Thuần hào hứng chia sẻ, gia đình sẽ đón tiếp người hâm mộ bóng đá đến nhà cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu chung kết.