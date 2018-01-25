Đây là lý do HLV Park Hang-seo khuyên bố mẹ Bùi Tiến Dũng và Quang Hải không nên sang Trung Quốc cổ vũ

Bà Phạm Thị Điều – mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết vợ chồng bà dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 25/1 để bay sang Trung Quốc, nhưng cuối cùng họ quyết định không đi dù được miễn phí vé.

Bà tiết lộ, dù rất muốn sang tận nơi để chứng kiến thời khắc lịch sử của đội tuyển nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Vì thế, gia đình quyết định ở lại quê nhà cùng bà con cổ vũ và chờ U23 Việt Nam mang vinh quang trở về.