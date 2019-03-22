Đang ngồi giải quyết nỗi buồn trong toilet, Hà Hồ nín thở khi nghe lén được điều này

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người phải cười lăn khi kể về câu chuyện hài hước của mình. Cụ thể, cô cho biết trong một lần đi biểu diễn ở Casino đã vô tình nghe lén được người khác bàn luận về bản thân. Lúc này, Hà Hồ dù đang bị đau bụng phải ngồi toilet rất lâu nhưng cũng không nén được xúc động khi biết sau lưng có nhiều người thầm yêu mến mình.

"Hôm nay trước giờ lên sân khấu, em đau bụng quá em vào toilet của Casino, em ngâm thơ trong đó (số em vất làm gì cũng không dễ như các bác). Bỗng có một đoàn các chị ùa vào, xả nước giật cầu vội vàng và sang sảng bên ngoài. 'Nhanh nhanh chứ không con Hồ Ngọc Hà nó hát là uổng, nó hát mà không đi coi là uổng'.