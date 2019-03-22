Đang ngồi giải quyết nỗi buồn trong toilet, Hà Hồ nín thở khi nghe lén được điều này

Hồ Ngọc Hà tỏ ra phấn khích khi nghe được câu chuyện của các khán giả lớn tuổi nói về mình.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người phải cười lăn khi kể về câu chuyện hài hước của mình. Cụ thể, cô cho biết trong một lần đi biểu diễn ở Casino đã vô tình nghe lén được người khác bàn luận về bản thân. Lúc này, Hà Hồ dù đang bị đau bụng phải ngồi toilet rất lâu nhưng cũng không nén được xúc động khi biết sau lưng có nhiều người thầm yêu mến mình.
"Hôm nay trước giờ lên sân khấu, em đau bụng quá em vào toilet của Casino, em ngâm thơ trong đó (số em vất làm gì cũng không dễ như các bác). Bỗng có một đoàn các chị ùa vào, xả nước giật cầu vội vàng và sang sảng bên ngoài. 'Nhanh nhanh chứ không con Hồ Ngọc Hà nó hát là uổng, nó hát mà không đi coi là uổng'.
Trời ơi em ở trong ngưng đọng lại hết vì xúc động nghẹn ngào, rồi em lại tự tưởng tượng rằng nếu chị không nói thế mà nói câu nhạy cảm hơn về em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái toilet ấy. Cũng thầm cảm ơn cơn đau bụng để cho em hiểu rằng cứ không phải sau lưng là bị nói xấu", Hồ Ngọc Hà viết.
Tuy chỉ là mẫu chuyện nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà cũng khiến các fan chia sẻ rần rần. Thời gian qua, "Nữ hoàng giải trí" liên tục bị anti-fan nói xấu khắp nơi trên các diễn đàn và mạng xã hội.
Những lời đồn thổi nhiều bị thêu dệt sai sự thật khiến nữ ca sĩ không ít lần lao đao và công khai phản kháng. Qua câu chuyện lần này, Hà Hồ cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết sau lưng vẫn có nhiều khán giả lớn tuổi dành tình cảm đặc biệt cho mình.