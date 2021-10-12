Đang gặp 'cơn bão' tẩy chay từ cư dân mạng sau vụ lùm xùm 'sao kê', Trấn Thành được bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài lời gửi nhắn đầy cảm động

Hậu trường 12/10/2021 00:10

Trên trang cá nhân của mình, nam MC Trấn Thành bất ngời công khai sẽ trở thành MC cho một chương trình giải trí dù đang hứng chịu 'cơn bão' ồn ào từ việc sao kê. Nhưng, anh chàng vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp. Đặc biệt là lời nhắn nhủ đầy cảm động của vợ nghệ sĩ Chí Tài.

Mới đây nhất, ngày 11/10, MC Trấn Thành đã bất ngờ đăng tải poster sẽ làm MC mùa thứ 2 cho một chương trình giải trí mà trước đó nam diễn viên từ làm từ mùa 1. Dù đang đứng trước tâm bão của dư luận và nhiều bình luận tiêu cực chỉ mũi về phía Trấn Thành. Song, vẫn có nhiều khán giả chúc mừng anh quay trở lại, bên cạnh đó nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời chúc mừng.

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Lời bình luận của vợ cố nghệ sĩ Chí Tài dành cho Trấn Thành cũng biết được phần nào mối quan hệ thân thiết của cả hai. Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý ở đây chính là dưới bình luận, bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài để lại lời nhắn vô cùng cảm động và về hàng nghìn lượt thả tim cho bình luận này: "Bé heo gửi lời thăm và chúc sức khỏe đến Trấn Thành và Hari Won, lúc nào đi ăn tiêm S.N.D bé Heo cũng nhớ đến kỷ niệm những đi ăn có anh Tài", nguyên văn bình luận của nữ ca sĩ Phương Loan.

Không chỉ ủng hộ và gửi lời chúc đến vợ chồng nam nghệ sĩ Trấn Thành, mà người vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài còn nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ khi cùng người em thân thương và chồng của mình. Khiến nhiều người vô cùng cảm động và dành sự yêu thương cho nữ ca sĩ.

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Cuộc hội ngộ đầy đáng nhớ của Trấn Thành - Hariwon cùng vợ chồng của cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: Internet

Để đáp lại lời nhắn nhủ đầy tình cảm của đàn chị, Trấn Thành cũng trả lời hết sức ngọt ngào và có lời hứa hẹn sẽ có dịp hội ngộ cùng nhau. Các netizen cũng đã cảm nhận được phần nào mối quan hệ thân thiết giữa Trấn Thành và bà xã dành cho đàn chị.

Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp cũng hy vọng nam nghệ sĩ nhanh chóng vượt qua 'cơn bão' dư luận và bày tỏ ủng hộ cho sự trở lại lần này của Trấn Thành. Các khán giả yêu mến nam MC cũng đồng loạt thả tim và mong rằng sẽ sớm gặp anh trên chàng ảnh nhỏ.

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Các đồng nghiệp và những khán giả yêu mến nam nghệ sĩ đều đồng loạt chúc mừng cho sự trở lại của Trấn Thành. Ảnh: Internet

Có thể nói, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến dư luận, mỗi phát ngôn của nam MC đều được công chúng quan tâm. Khi thời gian qua, anh vướng những lùm xùm về việc sao kê từ thiện. Các anti-fan đã lập rất nhiều hội nhóm tẩy chay Trấn Thành trên mọi mặt trận. Những nhãn hàng nam nghệ sĩ làm gương mặt đại diện đều đồng loạt bị đánh giá 1 sao trên app điện thoại. Buộc các nhãn hàng đó phải hủy hợp đồng quảng cái với Trấn Thành. 

Dù đã cố chứng minh bản thân mình trong sạch và không liên quan gì đến vụ việc trên và đưa ra những bằng chứng minh bạch. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người không tin những gì nam danh hài nói họ vẫn giữ một suy nghĩ tiêu cực và không ngừng công kích trên các trang MXH.

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Từ khóa:   Trấn Thành Chí Tài Sao Việt

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