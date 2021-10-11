MXH xôn xao danh sách hơn 300 show diễn của Hồ Văn Cường trong 5 năm, đặt ra nghi vấn về khoảng thời gian vỡ giọng, không đi hát?

Hậu trường 11/10/2021 18:19

Mới đây, giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao về ồn ào tiền cát xê của Hồ Văn Cường thì trên một số diễn đàn bất ngờ xuất hiện danh sách show diễn trong suốt 5 năm qua khiến nhiều người bàn tán thực hư.

Vào sáng ngày 10/10, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đã về đến đất Mỹ. Khoảnh khắc con gái ruột cùng người thân ôm di ảnh, đón nhận hũ tro từ nghệ sĩ Việt Hương khiến CĐM không cầm nổi nước mắt. Giữa lúc khán giả đang một lòng thương nhớ nữ ca sĩ tài năng nhưng bạc mệnh thì nhiều người khui lại ồn ào tiền cát xê cách đây không lâu giữa Phi Nhung Hồ Văn Cường.

Mới đây, cư dân mạng lại bàng hoàng khi xuất hiện bài đăng về danh sách hơn 300 show diễn của giọng ca nhí trong suốt 5 năm qua và cho rằng với số show diễn này thì tiền cát xê là không nhỏ.

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Bài đăng gây xôn xao dư luận - Ảnh chụp màn hình

Theo đó một tài khoản mạng đã đăng tải một loạt danh sách và tự nhận là số show diễn mà Hồ Văn Cường đã tham gia tại Việt Nam trong suốt 5 năm qua. Người này còn cho rằng việc giọng ca nhí nghỉ hát trong 2 năm vì lý do vỡ giọng là không có thật.

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Danh sách dài dằng dặc từ 1 - 300 show diễn - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, người này còn đăng kèm cả thông tin về việc trong danh sách ghi chú rõ ngày diễn trùng với tuần thi học kỳ, kiểm tra của giọng ca nhí.

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Lịch diễn trùng ngày thi cử của Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Dù vậy nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn về danh sách này vì khi được hỏi lấy danh sách từ đâu, chủ nhân bài đăng không hề có động thái đáp trả. 

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CĐM bình luận đặt nghi vấn - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù tính chính xác của danh sách 300 show này vẫn chưa được xác thực, song vẫn thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều. 

Liên quan tới ồn ào cát xê này, chiều nay 11/10, giữ đúng lời hứa, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

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Gia đình Hồ văn Cường chiều nay - Ảnh chụp màn hình

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung tiền cát xê

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