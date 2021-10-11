Cao Thái Sơn đáp trả thẳng mặt khi bị chê chỉ biết suốt ngày khoe thân trên mạng, chẳng làm được gì có ích

Tuy nhiên, điều này lại khiến một số anti-fan "ngứa mắt" và nhảy vào chỉ trích Cao Thái Sơn. Mới đây nhất, anh bị một người thẳng tay "vỗ mặt" chê bai: "Suốt ngày khoe mẽ cơ thể, làm việc có ích cho xã hội đi".

Cao Thái Sơn là một trong những ca sĩ có hình thể đẹp nhất hiện nay. Được biết, giọng ca "Con đường mưa" rất chăm tập thể hình để có body săn chắc, vạm vỡ. Chính vì thế, anh chàng rất tự hào về thành quả của mình và thường xuyên đăng ảnh khoe body trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ bèn đáp trả ngay lập tức.

Bức xúc vì bị chỉ trích, Cao Thái Sơn lập tức đáp trả: "Vất vả có được thân hình cân đối, thích chụp là sở thích của tôi. Nếu bạn đẹp, bạn có quyền khoe".

Những bức ảnh showbody gần đây của nam ca sĩ 8X.

Hành động của nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với suy nghĩ đây là trang cá nhân riêng tư, mỗi người có quyền "show" ra những cái tốt, cái đẹp lên mạng xã hội thay vì "giữ khư khư làm của riêng".

Cuối tháng 8 vừa qua, Cao Thái Sơn đăng tải loạt ảnh khi vừa về đến Việt Nam sau thời gian ở Mỹ. Sau khi xuống sân bay, nam ca sĩ đã được đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Nói về lý do quyết định về Việt Nam thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, giọng ca Con đường mưa chia sẻ: "Có lẽ đây là chuyến bay ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mình trải qua. Mấy trăm con người đều mang trên mình chiếc áo phòng chống dịch Covid vừa nóng nực, vừa khó chịu mà phải bịt kín từ đầu tới chân, mình đã phải thay chiếc quần đùi áo thun để ngồi thật thoải mái. Nhiều người thân quen biết tin mình bay về thì đều thắc mắc giờ Việt Nam đang dịch nặng thế thì về làm gì? Câu trả lời đơn giản chỉ là mình muốn về, lúc này điều mong muốn nhất là được ở gần bên gia đình và cộng đồng người Việt Nam thôi".

Trong thời gian ở khu cách ly, Cao Thái Sơn cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. "Cuộc sống tươi đẹp chỉ là chấp nhận sự tử tế và đơn giản. Chỉ là gói mì tôm hay vài món cơm rau ăn đạm bạc mà vẫn thấy vui… Bởi vì bạn thấy trên đời này chẳng có gì hạnh phúc bằng những thứ đơn giản mà ai cũng thích. Hỏi thật các bạn có thích những gì mình post như lúc này không?", anh chia sẻ.