Dân mạng phẫn nộ khi người mẫu trẻ nhắn bé Subeo: 'Lớn lên không được giành chồng với mẹ'

Hậu trường 07/03/2020 16:14

Phát ngôn của thí sinh Vietnam's Next Top Model khiến người yêu mến ca sĩ Hồ Ngọc Hà phẫn nộ. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, người này đã lên tiếng đính chính.

Hiện Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Maldives, bé Subeo cũng đi cùng mẹ. Trên trang cá nhân, "Nữ hoàng giải trí" cập nhật liên tục nhiều hình ảnh hạnh phúc bên hai người đàn ông thân yêu tại "thiên đường du lịch". Nhìn vào những bức ảnh này, người hâm mộ vui mừng cho Hà Hồ vì cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

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Hồ Ngọc Hà tận hưởng hạnh phúc bên Kim Lý và Subeo - Ảnh: FB

Tuy nhiên bên cạnh những bình luận chúc mừng, Vio Hồ (Triều Hồ) – thí sinh Next Top Model mùa thứ 9 lại có phát ngôn gây tranh cãi, và hứng trọn cơn “thịnh nộ” của cộng đồng mạng. Cụ thể, người mẫu trẻ đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của ca sĩ Hồ Ngọc Hà bên Kim Lý và Subeo trên Story của Instagram kèm lời nhắn: “Subeo sau này lớn lên không được giành chồng với mẹ nha con".

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Bài viết gây tranh cãi của người mẫu trẻ Triều Hồ - Ảnh: FB

Chỉ ít phút sau, dòng trạng thái này đã nhận về vô số lời chỉ trích. Cư dân mạng phẫn nộ vì cho rằng Triều Hồ đang cố tình “cà khịa” nữ ca sĩ. Nhiều người còn nặng lời chỉ trích thí sinh Vietnam's Next Top Model là kém duyên, vô học và đang xúc phạm đến Hồ Ngọc Hà, Kim Lý và cả bé Subeo. Không ít anti-fan đã vào tận trang cá nhân của người mẫu trẻ để bày tỏ sự phẫn nộ.

Ngay sau đó, người mẫu Triều Hồ đã lên tiếng phân trần: "Vio có giải thích và gửi lời xin lỗi của mình, nhưng có nhiều người vẫn nghĩ đó là sự không thành tâm, xin lỗi cho có qua loa hoặc nói xiên xéo chị Hà, anh Lý và Subeo. Thật sự là không phải vậy.

Vio biết là tính cách của mình hay viết ra câu từ gãy gọn quá khiến mọi người không tin hoặc không hiểu. Vio thật sự rất ngưỡng mộ chị Hà, nhạc của chị có thể hát gần hết. Vio nói những điều đó, đó là sự thật và rất quan tâm đến người chịu ảnh hưởng nhất là bé Subeo…

Cuối cùng, Vio gửi lời xin lỗi 1 lần nữa đến chị Hà, anh Lý, bé Subeo và tất cả fan của chị, những người theo dõi câu chuyện này. Mong qua sự việc này mọi người sẽ hiểu tính cách của Vio và bỏ qua cho việc lơ đãng giỡn hớt này của Vio. Vio sẽ rút kinh nghiệm sau này".

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Triều Hồ giải thích về sự 'vạ miệng' của mình - Ảnh: FB

Hiện tại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về ồn ào này.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Triều Hồ bé Subeo

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