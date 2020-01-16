Lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa, Hồ Ngọc Hà có xinh đẹp lộng lẫy như lời đồn?

Tối qua (15/1), lễ trao giải “Ngôi sao của năm 2019” đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Vbiz như: Hoa hậu H'Hen Niê, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Thanh Thúy, Nhật Kim Anh…

Lễ trao giải 'Ngôi sao của năm 2019' thu hút nhiều tên tuổi nổi tiếng - Ảnh: Internet

Diện trang phục dạ hội màu nude đầy gợi cảm sánh đôi bên Kim Lý, Hà Hồ nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ và trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Thậm chí khi đọ sắc cùng siêu mẫu Thanh Hằng, nhan sắc của giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” có phần lấn át cô bạn thân.