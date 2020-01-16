Lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa, Hồ Ngọc Hà có xinh đẹp lộng lẫy như lời đồn?

Xuất hiện tại lễ trao giải “Ngôi sao của năm 2019”, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
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Tối qua (15/1), lễ trao giải “Ngôi sao của năm 2019” đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Vbiz như: Hoa hậu H'Hen Niê, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Thanh Thúy, Nhật Kim Anh…
Diện trang phục dạ hội màu nude đầy gợi cảm sánh đôi bên Kim Lý, Hà Hồ nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ và trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Thậm chí khi đọ sắc cùng siêu mẫu Thanh Hằng, nhan sắc của giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” có phần lấn át cô bạn thân.
Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ trên trang fanpage của Hà Hồ, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ ca sĩ.
Bên cạnh những hình ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, loạt ảnh hậu trường thảm đỏ của Hà Hồ và Kim Lý được người hâm mộ chụp lại cũng gây chú ý không kém. Theo đó, khoảnh khắc cặp đôi đứng lặng lẽ ở hành lang và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến ai nấy đều ghen tỵ.
Đặc biệt, dù bị chụp lén và ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc của Hồ Ngọc Hà vẫn vô cùng nổi bật. Có thể thấy nữ ca sĩ sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo cùng vóc dáng thon gọn “chuẩn không cần chỉnh”. Là một trong những mỹ nhân Vbiz sở hữu vẻ đẹp không góc chết, Hà Hồ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Nữ hoàng giải trí”.