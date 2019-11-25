Bước sang tuổi 35, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc với cuộc sống tự do, chẳng sợ ai rình mò

Mới đây, bạn gái Kim Lý vừa đăng tải bài viết dài chia sẻ về cuộc sống. Theo lời Hà Hồ , đây là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời khi cô đã bước qua những sóng gió và thực sự trưởng thành.

Vừa qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có một ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa và ấm áp bên người thân. "Nữ hoàng giải trí " nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp khi bước sang tuổi 35.

Có lẽ đây sẽ là giai đoạn đẹp nhất của mỗi người (theo Hà là vậy). Khi bạn đủ trưởng thành để hiểu rõ mình muốn gì, khi buồn bạn có gia đình, người thân và những người bạn đã được cuộc sống sàng lọc đúng nghĩa để chia sẻ.

Khi vui thì luôn biết rằng hãy trân trọng điều đó vì chẳng ai rảnh để yêu bạn cuồng nhiệt như những người hâm mộ, chỉ vì họ trót dại yêu bạn không điều kiện.

Giai đoạn này đã đi qua những chông chênh vui buồn bất chợt, và cũng bước quá xa với những lời đàm tiếu lại càng cực tỉnh táo để hiểu mình là ai giữa thế giới này (chẳng là ai cả nên cứ sống thật trọn vẹn)", Hồ Ngọc Hà viết.

Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng nóng bỏng dù đã bước sang tuổi 35 và trải qua 1 lần sinh nở - Ảnh: FB

Cô tiếp tục bộc bạch: "Giai đoạn này thật nhẹ nhõm khi chẳng sợ ai rình mò đưa lên mặt báo những câu chuyện không đầu không đuôi không thể phân trần.

Đã đủ rõ ràng để có những mối quan hệ tốt đẹp cho công việc, cho cuộc sống, các đối tác và đặc biệt nhưng trang báo chính thống vẫn đồng hành, còn lại đã kịp nhận ra ta chẳng cần nhau để phải nói về nhau.

Và giai đoạn này, vừa tự do, vừa có cặp, vừa có thể hát lúc vui cả lúc tự nhiên buồn, nếu không thì mỗi ngày được đi làm và sáng tạo những điều mình mong muốn để làm đẹp cho mọi phụ nữ.

Chỉ mong đoạn này thật "giai" để cuộc đời luôn đẹp mãi.

Ps: Và được cái giai đoạn này không còn trẻ để có gương mặt bầu mà cũng chưa kịp già để thấy cái mặt đã nhàu".

Hồ Ngọc Hà đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với bạn trai Kim Lý - Ảnh: FB

Trước đó, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" đã đăng tải bức ảnh diện bikini gợi cảm mừng tuổi mới. Ở tuổi 35, bà mẹ đơn thân sở hữu vóc dáng nuột nà, gợi cảm đáng ngưỡng mộ.