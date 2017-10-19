Đàm Vĩnh Hưng nóng mặt khi bị mạo danh Facebook đi phát thẻ cào: Hàng ngàn người đã sập bẫy

Hậu trường 19/10/2017 15:55

Bị một kẻ mạo danh Facebook lừa đảo thành công hàng ngàn người bằng chiêu thức tặng thẻ cào 100k, Đàm Vĩnh Hưng bức xúc kêu gọi “5000” anh em trên mạng xã hội giúp mình tìm kiếm chủ tài khoản trên để trị tội.

Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải bức ảnh chụp lại bài chia sẻ của một trang Facebook mạo danh, với nội dung thông báo anh vừa trúng số độc đắc nên hào phóng phát thẻ cào không giới hạn.

“Hưng trúng số rồi cả nhà ơi! Hôm nay trời mưa, ủng hộ tờ vé số của mọi người ai ngờ trúng lớn. Hưng vui quá sẽ tặng các bạn thẻ cào 100k nhé. Các bạn để lại số điện thoại và chia sẻ bài viết để Hưng nhắn thẻ cho các bạn nhé. Quân tử nhất ngôn, Hưng nói sẽ làm nhé” - bài thông báo tặng thẻ của trang Facebook mạo danh.

Đàm Vĩnh Hưng nóng mặt khi bị mạo danh Facebook đi phát thẻ cào: Hàng ngàn người đã sập bẫy - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bức xúc khi bị mạo danh lừa đảo - Ảnh: FBNV

Trước sự giả mạo trắng trợn, Đàm Vĩnh Hưng lo sợ người hâm mộ sẽ bị lừa nên vội vàng đăng tải lên Facebook để cảnh báo. Đồng thời nam ca sĩ kêu gọi 5000 anh em trên mạng xã hội giúp mình tìm kiếm danh tính của kẻ “ném đá giấu tay” để dằn mặt.

Dưới chia sẻ của “Ông hoàng nhạc Việt”, rất nhiều fan bày tỏ sự giận dữ khi có kẻ dám lợi dụng tên tuổi thần tượng để đi trục lợi bất chính. Không ít khán giả hứa hẹn sẽ tìm bằng được tung tích của kẻ mạo danh để “đánh một trận cho chừa”.

Đàm Vĩnh Hưng nóng mặt khi bị mạo danh Facebook đi phát thẻ cào: Hàng ngàn người đã sập bẫy - Ảnh 2
Bài chia sẻ tặng thẻ cào của trang Facebook giả mạo Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Việc những kẻ hám lợi chuyên mạo danh Facebook người nổi tiếng để thực hiện chiêu trò câu like, share nhằm mục đích tăng tương tác không phải là hiếm. Trước Đàm Vĩnh Hưng không lâu, Cường Đô la cũng từng là nạn nhân của trò bịp bợm trắng trợn này.

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Sau Ánh Hào Quang tập 3 với tên gọi “Nước mắt ngai vàng” sẽ tường thuật lại cuộc sống xa hoa nhưng cũng lắm cay đắng của “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng.

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