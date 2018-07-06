Đàm Thu Trang hé lộ ảnh Cường Đô la cầm hoa cô dâu, nghi đang chuẩn bị cho đám cưới

Người đẹp Lạng Sơn hài hước gọi chồng tương lai là 'Chú bé bông' khi đăng bức ảnh chụp Cường Đô la trong phòng riêng của hai người.
- Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này
- Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang
Mới một năm hẹn hò nhưng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có những bước tiến cực nhanh trên con đường đi đến hạnh phúc. Đầu tháng qua, cặp đôi gây chú ý với clip livsrtream khóa môi ngọt ngào trên mạng xã hội. Khi bạn bè thắc mắc về đám cưới, "Đại gia phố núi" không ngần ngại gọi hot girl xứ Lạng là vợ, đồng thời hứa hẹn sẽ phát trực tiếp khi hôn lễ diễn ra.
Sau sự kiện gây bão trên, Đàm Thu Trang và Cường Đô la tiếp tục đánh dấu mốc son mới khi cùng nhau nắm tay đi du lịch ở thiên đường Maldives. Điều đáng nói, cặp đôi không đi riêng mà mang theo cả bé Subeo (con riêng của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà). Sự nghiêm túc của họ làm dấy lên nghi vấn sắp có tin vui, và chuyến đi lần này là để thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn trên biển.
Tuy dân mạng không ngừng tò mò nhưng cho đến hiện tại cặp đôi nổi tiếng vẫn nhất quyết không chịu hé lộ thông tin. Mới đây, Đàm Thu Trang khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh riêng tư của Cường Đô la trong phòng mình.
Trong ảnh, "Đại gia phố núi" đang nâng niu một bó hoa rất giống hoa cầm tay của cô dâu. Trên tường là bức ảnh Đàm Thu Trang khoe vẻ gợi cảm với áo sơ mi trắng. Nhiều người đoán cặp đôi đang âm thầm chuẩn bị đám cưới nhưng chưa muốn bật mí với người hâm mộ.