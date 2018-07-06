Đàm Thu Trang hé lộ ảnh Cường Đô la cầm hoa cô dâu, nghi đang chuẩn bị cho đám cưới

Mới một năm hẹn hò nhưng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có những bước tiến cực nhanh trên con đường đi đến hạnh phúc. Đầu tháng qua, cặp đôi gây chú ý với clip livsrtream khóa môi ngọt ngào trên mạng xã hội. Khi bạn bè thắc mắc về đám cưới, "Đại gia phố núi" không ngần ngại gọi hot girl xứ Lạng là vợ, đồng thời hứa hẹn sẽ phát trực tiếp khi hôn lễ diễn ra.

Sau sự kiện gây bão trên, Đàm Thu Trang và Cường Đô la tiếp tục đánh dấu mốc son mới khi cùng nhau nắm tay đi du lịch ở thiên đường Maldives. Điều đáng nói, cặp đôi không đi riêng mà mang theo cả bé Subeo (con riêng của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà). Sự nghiêm túc của họ làm dấy lên nghi vấn sắp có tin vui, và chuyến đi lần này là để thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn trên biển.