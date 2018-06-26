Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang

Hậu trường 26/06/2018 13:56

Cường Đô la vướng nghi án cùng Đàm Thu Trang đi chụp ảnh cưới khi bất ngờ hé lộ một số khoảnh khắc "khóa môi" bạn gái ngọt ngào.

Cường Đô la từng trải qua rất nhiều mối tình với hàng loạt chân dài đình đám trong showbiz Việt. Thế nhưng từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với Đàm Thu Trang, "đại gia phố núi" lại thể hiện rõ sự khác biệt so với những lần trước.

Ngoài việc công khai trạng thái đã đính hôn, cùng bạn gái âu yếm giữa chốn đông người, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường thậm chí còn gọi Đàm Thu Trang là vợ.

Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang - Ảnh 1
Cường Đô la công khai hôn bạn gái tình cảm trước hàng trăm ánh mắt - Ảnh: Internet

Mới đây, ông bố trẻ lại tiếp tục khiến công chúng đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Nhân dịp sinh nhật Subeo, Cường Đô la đã đưa Đàm Thu Trang đi cùng con trai mình trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la không ngại chia sẻ hình ảnh tình tứ hôn môi bạn gái trước biển. Việc này khiến nhiều người hoài nghi liệu có phải cặp đôi đang đi chụp ảnh cưới?

Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang - Ảnh 2
Cường Đô la chia sẻ hình ảnh 'khóa môi' Đàm Thu Trang trước biển - Ảnh: Internet
Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang - Ảnh 3
Đàm Thu Trang cũng đăng tải khoảnh khắc tình cảm, lãng mạn bên bạn trai - Ảnh: FBNV
Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang - Ảnh 4
Nhiều người nghi ngờ cặp đôi đang đi chụp ảnh cưới - Ảnh: FBNV
Tung ảnh ‘khóa môi’ bạn gái nồng cháy, Cường Đô la bị nghi đang chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang - Ảnh 5
Subeo đi du lịch cùng bố - Ảnh: FBNV

  

Đàm Thu Trang thể hiện, Cường Đô la dẹp những tin đồn

Đàm Thu Trang thể hiện, Cường Đô la dẹp những tin đồn

Đàm Thu Trang cũng thể hiện tình cảm tốt đẹp của mình dành cho con trai riêng của bạn trai.

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