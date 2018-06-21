Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la

Hậu trường 21/06/2018 19:05

Đàm Thu Trang gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương đến bé Subeo mặc cho Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đang khẩu chiến nhau trên mạng xã hội.

Cách đây vài giờ, Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ status chúc mừng sinh nhật đến một thiên thần nhí bằng status cực ngọt ngào. “Happy birthday my sweet candy, love you!. Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật cậu bé ngọt ngào, yêu con”, Đàm Thu Trang viết.

Dưới chia sẻ của hot girl người Tày, nhiều bạn bè nhớ ra hôm nay là sinh nhật bé Subeo (con trai Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà) nên không quên gửi lời chúc mừng. Khá đông cư dân mạng để lại bình luận ngưỡng mộ tính cách dễ thương, khôn ngoan và khéo chiều con trai người yêu của Đàm Thu Trang.

Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la - Ảnh 1
Đàm Thu Trang nhắn gửi yêu thương đến con trai Cường Đô la nhân ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV
Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la - Ảnh 2
Cư dân mạng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho bé Subeo - Ảnh: FBNV

 “Tình yêu thương chân thành xuất phát từ con tim luôn ấm áp và tồn tại mãi mãi”, một cư dân mạng bình luận.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang dính tin đồn hẹn hò từ khoảng tháng 7 năm ngoái nhưng luôn giữ kín chuyện tình cảm để tránh bị soi mói chuyện đời tư. Cách đây vài tuần, cặp đôi gây chú ý khi livestream xưng hô vợ chồng và khóa môi ngọt lịm trước hàng nghìn khán giả. Đây được xem là lần đầu tiên “Đại gia phố núi” công khai che chở cho người yêu sau nhiều cuộc tình ồn ào với các mỹ nhân đình đám.

Không chỉ được Cường Đô la dành tặng nhiều điều đặc biệt nhất từ trước đến nay, hot girl xứ Lạng cũng rất được lòng bé Subeo. Cư dân mạng nhiều lần bắt gặp Đàm Thu Trang đưa cậu bé đi chơi và chăm sóc chu đáo như một người mẹ. Không ít người đoán rằng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ dọn về sống chung khi Cường Đô la chính thức rước mỹ nhân người Tày về làm vợ.

Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la - Ảnh 3
Cường Đô la có nhiều dấu hiệu muốn cưới Đàm Thu Trang làm vợ - Ảnh: Internet
Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng, chuyện Đàm Thu Trang yêu thương bé Subeo đã lay động trái tim Cường Đô la - Ảnh: Internet

 

 Clip Đàm Thu Trang tâm sự về mối tình với Cường Đô la

Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu

Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu

Trong đoạn clip livestream cách đây ít ngày, Đàm Thu Trang vô tình tiết lộ lý do khiến Cường Đô la say mê mình như điếu đổ.

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