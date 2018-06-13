Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu

Hậu trường 13/06/2018 12:45

Trong đoạn clip livestream cách đây ít ngày, Đàm Thu Trang vô tình tiết lộ lý do khiến Cường Đô la say mê mình như điếu đổ.

Sau thời gian dài im lặng trước nghi vấn hẹn hò, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã chính thức công khai tình yêu bằng clip livestream trên mạng xã hội. Không chỉ vô tư gọi nhau là vợ chồng, cặp đôi còn thoải mái thể hiện những cử chỉ tình tứ như nắm tay, khoác vai và thậm chí là khóa môi trước hàng ngàn khán giả đang theo dõi.

Khi được một fan hỏi về đám cưới, Cường Đô la liên tục nhìn bạn gái với ánh mắt đắm đuối, hứa hẹn sẽ phát trực tiếp về hôn lễ. Sự táo bạo của nam doanh khiến nhiều cư dân mạng bấn loạn vì quá bất ngờ. Trước nay, Cường Đô la nổi tiếng đào hoa với nhiều cuộc tình chóng vánh cùng các mỹ nhân đình đám trong showbiz như Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Hạ Vi... Tuy nhiên, đây được xem là lần đầu tiên anh công khai khóa môi, nói lời ước hẹn với người tình mà không sợ bị ai soi mói.

Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 1
Nhiều người đoán Đàm Thu Trang và Cường Đô la sắp về chung một nhà - Ảnh: FBNV

Trước đó, Cường Đô la cũng nhiều lần thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ với hot girl xứ Lạng. Anh thoải mái hôn trán Đàm Thu Trang tại đám cưới Diệp Lâm Anh, chụp ảnh thân thiết với mẹ vợ tương lai và mới đây nhất là về Lạng Sơn ăn giỗ cùng người đẹp. Khi chứng kiến sự tăng tốc quá nhanh của cặp đôi, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì Đàm Thu Trang không phải là mỹ nhân đình đám hay có tài năng gì nổi bật, thậm chí là hơi thua thiệt so với các mỹ nhân từng qua tay Cường Đô la trước đây.

Tuy nhiên, khi tua lại clip livestream do Đàm Thu Trang chia sẻ cách đây ít ngày, nhiều người tinh ý nhận ra chi tiết bánh ngải đã gắn liền với tình yêu của họ. Đàm Thu Trang là người Lạng Sơn nên rất giỏi làm bánh ngải - một loại bánh đặc trưng của người dân tộc Tày. Nhiều người dân địa phương quan niệm rằng, con trai xứ khác khi ăn phải loại bánh này sẽ say mê gái bản như điếu đổ. Trong lúc vừa ăn bánh ngải vừa trò chuyện với một người bạn, Đàm Thu Trang cũng khuyên người này nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn bánh ngải. "Anh suy nghĩ thật kỹ nha, ăn bánh ngải xong là chuyển về Lạng Sơn sống luôn đó, nên hãy suy nghĩ trước khi ăn", người đẹp cảnh báo.

Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 2
Cường Đô la hôn trán Đàm Thu Trang ở chốn đông người - Ảnh: Internet

Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 3

Cặp đôi khóa môi khi livestream khiến nhiều người bấn loạn - Ảnh: Cắt từ clip
Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 4
Đàm Thu Trang khẳng định bánh ngải của người dân tộc Tày rất lợi hại - Ảnh: Cắt từ clip
Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 5
Đây là loại bánh giúp Đàm Thu Trang 'thả thính' Cường Đô la thành công - Ảnh: Internet
Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 6
Hóa ra, do ăn thứ lợi hại này của Đàm Thu Trang mà Cường Đô la sa chân vào lưới tình và không thể quay đầu - Ảnh 7
Đàm Thu Trang và Cương Đô la sống cuộc đời thong dong tự tại khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: FBNV

 

 Clip Đàm Thu Trang livestream công khai tình yêu

Những điều đặc biệt và duy nhất mà Cường Đô La chỉ làm với Đàm Thu Trang

Những điều đặc biệt và duy nhất mà Cường Đô La chỉ làm với Đàm Thu Trang

Kể từ khi yêu Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã khiến người hâm mộ chóng mặt vì những thay đổi kinh ngạc từ anh.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô La và Đàm Thu Trang bánh ngải

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