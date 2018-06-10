Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng

Cùng bạn trai về Lạng Sơn nhân dịp giỗ bố, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã công khai “khóa môi” nhau cực ngọt trong lúc livestream giới thiệu món bánh quê nhà.
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Trong đoạn livestream mới đây trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang cho biết cô dẫn theo bạn trai Cường Đô la về Lạng Sơn để làm đám giỗ bố. Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng vui vẻ giới thiệu với mọi người về món bánh đặc sản của quê nhà. Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện này còn có sự xuất hiện của “đại gia phố núi” Nguyễn Quốc Cường.
Với lối nói chuyện hòa đồng và hài hước, cả hai nhận được nhiều lời khen từ dân mạng. Điều bất ngờ là trong đoạn livestream này, Cường Đô la và Đàm Thu Trang xưng hô vợ - chồng ngọt ngào và công khai “khóa môi” siêu tình cảm trước công chúng.
Khi một cư dân mạng nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, không hề tỏ thái độ bực mình hay khó chịu, Cường Đô la trả lời nhẹ nhàng: "Bạn Hà đâu có ở đây đâu, nhắc làm gì, nói như vậy là bạn Kim buồn đấy".