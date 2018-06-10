Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng

Hậu trường 10/06/2018 09:39

Cùng bạn trai về Lạng Sơn nhân dịp giỗ bố, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã công khai “khóa môi” nhau cực ngọt trong lúc livestream giới thiệu món bánh quê nhà.

Trong đoạn livestream mới đây trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang cho biết cô dẫn theo bạn trai Cường Đô la về Lạng Sơn để làm đám giỗ bố. Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng vui vẻ giới thiệu với mọi người về món bánh đặc sản của quê nhà. Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện này còn có sự xuất hiện của “đại gia phố núi” Nguyễn Quốc Cường.

Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng - Ảnh 1
Cường Đô la livestream cùng bạn gái Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV

Với lối nói chuyện hòa đồng và hài hước, cả hai nhận được nhiều lời khen từ dân mạng. Điều bất ngờ là trong đoạn livestream này, Cường Đô la và Đàm Thu Trang xưng hô vợ - chồng ngọt ngào và công khai “khóa môi” siêu tình cảm trước công chúng.

Khi một cư dân mạng nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, không hề tỏ thái độ bực mình hay khó chịu, Cường Đô la trả lời nhẹ nhàng: "Bạn Hà đâu có ở đây đâu, nhắc làm gì, nói như vậy là bạn Kim buồn đấy".

Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng - Ảnh 2
Cặp đôi thoải mái hôn nhau một cách ngọt ngào - Ảnh: FBNV
Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng - Ảnh 3
Cường Đô la công khai thể hiện tình cảm với bạn gái - Ảnh: FBNV
Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng - Ảnh 4
Khi được hỏi về chuyện đám cưới, cặp đôi trả lời cực hài hước là 'chưa kiếm đủ tiền' - Ảnh: FBNV

 

Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang

Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang có phản ứng khó hiểu khi Cường Đô la bất ngờ gửi lời động viên và chia sẻ công khai ảnh con trai Subeo trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la hôn Đàm Thu Trang Cường Đô la về Lạng Sơn Cường Đô la Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42