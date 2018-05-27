Bị anti-fan mỉa mai là người dân tộc, bạn gái Cường Đô la đáp trả sâu cay

Bạn gái Cường Đô la - người mẫu Đàm Thu Trang đáp trả đầy thâm thúy khi bị mỉa mai, đánh giá vì là người dân tộc Tày.
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Sau khi công khai chuyện tình cảm với Cường Đô la, Đàm Thu Trang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất nhì làng giải trí Việt hiện nay. Vốn là người khá tín tiếng, song thời gian gần đây, bạn gái của “Đại gia phố núi” không ít lần công khai hình ảnh tình tứ bên bạn trai. Hành động này của chân dài gốc Lạng Sơn nhận được không ít sự quan tâm của cư dân mạng.
Tuy nhiên, việc công khai hình ảnh ngọt ngào bên Cường Đô la cũng khiến mỹ nhân này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh rất nhiều lời chúc phúc, một số anti-fan cũng không ngần ngại để lại những bình luận khiếm nhã.
Trước phản ứng thiếu tích cực của dư luận, mới đây Đàm Thu Trang vừa đăng dòng trạng thái đáp trả khá thâm thúy khi bị soi mói về vùng miền.
Cô viết: “Hãy sống là chính mình... bình thường chứ không tầm thường...
Và cũng đừng lấy vùng miền quê hương của người khác ra để đánh giá về bản chất con người ta nhé... vùi người khác xuống bằng quan điểm chủ quan của bản thân như vậy là sai đấy...
Vâng... em là người Lạng sơn...và là dân tộc Tày ah...
Nên nhớ... Tâm sinh Tướng... thân ái”.
Không quá dài dòng hay dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích những người nói xấu mình, Đàm Thu Trang khiến anti-fan câm nín với status ngắn gọn nhưng vô cùng sâu cay này.