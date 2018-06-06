Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang có phản ứng khó hiểu khi Cường Đô la bất ngờ gửi lời động viên và chia sẻ công khai ảnh con trai Subeo trên trang cá nhân.
- Đường công danh, sự nghiệp của những con giáp này trải đầy đô la, giàu có ngất trời không ai sánh bằng
- Không còn là hôn, Cường Đô la công khai nhận trách nhiệm cả cuộc đời Đàm Thu Trang
Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng Cường Đô la luôn là cái tên nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la bất ngờ đăng tải hình ảnh ghép chung của mình và con trai Subeo đang cặm cụi làm việc kèm chú thích mang tính động viên: “Chúng ta cùng cố gắng nào”.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của doanh nhân phố núi Nguyễn Quốc Cường đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Vốn là người kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, công chúng khá bất ngờ trước việc làm của Cường Đô la. Đây là một trong những lần hiếm hoi chồng cũ của Hồ Ngọc Hà công khai thể hiện tình cảm với con trai trên mạng xã hội.
Trước việc làm của Cường Đô la, không ít dân mạng chờ đợi động thái từ phía Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, chân dài gốc Lạng Sơn chỉ âm thầm bày tỏ cảm xúc bên dưới bài viết của bạn trai mà không bình luận gì thêm. Nhiều người suy đoán, có vẻ vì né tránh truyền thông nên chân dài này mới giữ im lặng.