Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la bất ngờ đăng tải hình ảnh ghép chung của mình và con trai Subeo đang cặm cụi làm việc kèm chú thích mang tính động viên: “Chúng ta cùng cố gắng nào”.

Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng Cường Đô la luôn là cái tên nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông.

Cường Đô la đăng ảnh mình và con trai kèm lời động viên cùng nhau cố gắng - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của doanh nhân phố núi Nguyễn Quốc Cường đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Vốn là người kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, công chúng khá bất ngờ trước việc làm của Cường Đô la. Đây là một trong những lần hiếm hoi chồng cũ của Hồ Ngọc Hà công khai thể hiện tình cảm với con trai trên mạng xã hội.

Trước việc làm của Cường Đô la, không ít dân mạng chờ đợi động thái từ phía Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, chân dài gốc Lạng Sơn chỉ âm thầm bày tỏ cảm xúc bên dưới bài viết của bạn trai mà không bình luận gì thêm. Nhiều người suy đoán, có vẻ vì né tránh truyền thông nên chân dài này mới giữ im lặng.