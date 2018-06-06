Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang

Hậu trường 06/06/2018 15:20

Đàm Thu Trang có phản ứng khó hiểu khi Cường Đô la bất ngờ gửi lời động viên và chia sẻ công khai ảnh con trai Subeo trên trang cá nhân.

Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng Cường Đô la luôn là cái tên nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la bất ngờ đăng tải hình ảnh ghép chung của mình và con trai Subeo đang cặm cụi làm việc kèm chú thích mang tính động viên: “Chúng ta cùng cố gắng nào”.

Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang - Ảnh 1
Cường Đô la đăng ảnh mình và con trai kèm lời động viên cùng nhau cố gắng - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của doanh nhân phố núi Nguyễn Quốc Cường đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Vốn là người kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, công chúng khá bất ngờ trước việc làm của Cường Đô la. Đây là một trong những lần hiếm hoi chồng cũ của Hồ Ngọc Hà công khai thể hiện tình cảm với con trai trên mạng xã hội.

Trước việc làm của Cường Đô la, không ít dân mạng chờ đợi động thái từ phía Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, chân dài gốc Lạng Sơn chỉ âm thầm bày tỏ cảm xúc bên dưới bài viết của bạn trai mà không bình luận gì thêm. Nhiều người suy đoán, có vẻ vì né tránh truyền thông nên chân dài này mới giữ im lặng.

Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang - Ảnh 2
Không bình luận gì thêm, Đàm Thu Trang lặng lẽ bày tỏ cảm xúc dưới bài viết của bạn trai - Ảnh: FBNV
Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang - Ảnh 3
Trước đó, dân mạng từng bắt gặp Đàm Thu Trang đi chơi cùng Cường Đô la và Subeo - Ảnh: Internet
Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang - Ảnh 4
Là người khá kín tiếng nên doanh nhân Quốc Cường rất hiếm khi chia sẻ ảnh gia đình lên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Lâu lắm Cường Đô la mới công khai quan tâm con trai Subeo, sốc với phản ứng của Đàm Thu Trang - Ảnh 5
Khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi được 'đại gia phố núi' công khai - Ảnh: FBNV

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