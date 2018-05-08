Đường công danh, sự nghiệp của những con giáp này trải đầy đô la, giàu có ngất trời không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 08/05/2018 05:30

Những con giáp này được quý nhân chiếu cố, công danh, tiền bạc và địa vị cao ngất trời, thu nhập dồi dào khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tuổi Mão

Đường công danh, sự nghiệp của những con giáp này trải đầy đô la, giàu có ngất trời không ai sánh bằng - Ảnh 1
Mão sung sướng từ trong trứng nước, cuộc sống không lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Mão sống khá hòa đồng nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Từ nhỏ, bạn đã được ăn sung mặc sướng, không lo lắng chuyện tiền bạc. Đến khi lớn lên, con đường sự nghiệp cũng trải đầy hoa hồng, giàu có ngất trời khiến ai cũng ao ước. Nhờ lòng nhân hậu, lương thiện, bạn luôn được quý nhân che chở trong công việc và cuộc sống. Mão có tài xoay chuyển tình thế khá tốt, biến dữ thành lành không bao giờ gặp khó khăn đến lầm đường lỡ bước. Càng lớn tuổi, sự nghiệp của bạn càng thăng tiến, tài lộc thu về không ngớt, có thể tậu nhà, sắm xe trong thời gian sớm nhất.

Tuổi Tỵ

Đường công danh, sự nghiệp của những con giáp này trải đầy đô la, giàu có ngất trời không ai sánh bằng - Ảnh 2
Tỵ thông minh nên đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ không bao giờ lâm vào tình trạng túng thiếu tiền bạc. Con đường sự nghiệp của bạn luôn thành công vang dội. Việc có chỗ đứng nhất định trong công việc là điều sớm muộn gì bạn cũng đạt được. Tuy nhiên những bước tiến trong công việc của bạn khá chậm so với người khác. Bởi quan niệm của Tỵ là chậm mà chắc, làm việc gì cũng tính toán kỹ càng, không để bản thân mắc sai lầm đáng tiếc. Từ nhỏ bạn đã tập cho bản thân cách làm việc nghiêm túc, không có tư tưởng thất bại nên đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Tỵ là con người bí ẩn, luôn khiến người khác muốn khám phá, tìm hiểu.

Tuổi Hợi

Đường công danh, sự nghiệp của những con giáp này trải đầy đô la, giàu có ngất trời không ai sánh bằng - Ảnh 3
Hợi được quý nhân giúp đỡ, nâng bước trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi sống lương thiện, thật thà nên được lòng nhiều người. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, giao nhiều dự án lớn. Trong đời sống thường ngày, bạn là nơi để bạn bè, người thân gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Nói chung, Hợi là người đáng tin cậy, có trách nhiệm. Bạn có số mệnh sung sướng, sinh ra đã được hưởng lộc trời ban. Con đường công danh luôn trải đầy đô la, không phải lo lắng kiếm sống vất vả. Hợi có duyên với kinh doanh, vì vậy hãy tập trung đầu tư vào lĩnh vực này để thu nhập tăng lên cấp số nhân, hưởng thụ cuộc sống vương giả suốt đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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