Top con giáp tránh cho vay mượn kẻo tiền không cánh mà bay, mất của, mất lòng trong tháng 6/2018

Những con giáp dưới đây cẩn thận tránh cho vay mượn kẻo tiền mất tật mang, rước thêm buồn phiền vào người trong tháng 6/2018.

Tuổi Ngọ Ngọ không nên cho bất cứ ai mượn tiền kẻo đánh mất lòng tin - Ảnh minh họa: Internet Trong tháng 6, Ngọ làm ăn khấm khá, tiền bạc cứ đổ về ào ào, tiêu xài không hết. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ quá dư dả rồi đem cho người khác mượn, cẩn thận tiền mất tật mang. Thậm chí cũng đừng hùn vốn làm ăn với bất cứ ai, họ chỉ lợi dụng bạn, không có ý tốt. Nếu muốn an toàn, không lo nghĩ, hãy gửi tiền vào ngân hàng, hoặc tự mình đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn. Ngọ nên nhớ, tuyệt đối đừng cho ai vay mượn trong thời điểm này, nếu không bạn sẽ vừa mất lòng vừa mất của. Đừng quá nhẹ dạ cả tin và rước thêm nhiều phiền phức vào người, bởi không phải ai tìm đến bạn cũng thật lòng.

Tuổi Thân Thân nên sáng suốt kẻo bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 6/2018 - Ảnh minh họa: Internet Tháng 6, tài chính của Thân có phần eo hẹp nên tuyệt đối đừng nghĩ đến việc cho người khác vay mượn. Tiến độ công việc của bạn thời điểm này có phần trì trệ, sa sút, tinh thần không ổn định. Bởi có nhiều tác nhân bên ngoài nên bạn không thể tập trung làm việc gì đàng hoàng. Hãy bình tĩnh lại, sáng suốt đưa ra quyết định của mình và nắm bắt những cơ hội hiếm có. Có vậy, cuộc sống bạn mới khá giả và sung túc hơn. Trong giai đoạn khó khăn, đừng nghĩ đến việc giúp đỡ người khác kẻo lại gây họa thị phi, rước buồn phiền vào người.

Tuổi Dần Dần tốt nhất đừng nên cho ai mượn tiền trong tháng 6/2018 - Ảnh minh họa: Internet Dần khá mạnh mẽ và quyết đoán, làm gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng nhưng lại dễ tin người. Cũng vì vậy mà bạn phải gánh chịu khá nhiều rắc rối từ trên trời rơi xuống. Vì vậy trong thời điểm tháng 6 sắp đến, hãy nói không với những người hay vay mượn tiền của bạn. Họ chỉ lợi dụng lòng tin và sự tín nhiệm để gây ra hậu quả cho bạn mà thôi. Hãy sáng suốt để không phải bị mắc lừa, tiểu nhân hãm hại như những lần trước. Đừng cố gắng giữ gìn một mối quan hệ bằng cách cho mượn tiền mà gây nhiều buồn phiền cho bản thân. Bên cạnh đó, bạn phải hết sức chú ý những người thân cận, trước khi muốn cho vay, bạn nên tìm hiểu thật kỹ, họ dùng cho công việc gì. Nếu có thể từ chối, hãy thẳng thắn, đừng sợ mất lòng. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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