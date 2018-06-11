Sau clip khóa môi Cường Đô la nồng cháy, hành động táo bạo này của Đàm Thu Trang tiếp tục nhận bão like

Đàm Thu Trang và Cường Đô la rộ tin đồn hẹn hò từ khoảng 7 năm ngoái, trùng với thời điểm nam doanh nhân vừa mới chia tay diễn viên Hạ Vi. Trái ngược với những người tình trước đây của Cường Đô la, Đàm Thu Trang chọn cách yêu trong im lặng để tránh bị soi mói. Đó cũng là lý do cô hiếm khi chia sẻ ảnh chụp chung với bạn trai lên mạng xã hội. Thi thoảng, người ta thấy hot girl xứ Lạng đăng tải những khoảnh khắc bí ẩn, hay tâm sự về chuyện tái hợp trong tình yêu càng khiến nhiều người thêm tò mò.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cặp đôi đã cởi mở hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong khi Cường Đô la thoải mái ôm hôn bạn gái ở chốn đông người thì Đàm Thu Trang cũng không ngại đăng ảnh tình tứ lên trang cá nhân. Mới đây, mỹ nhân người Tày tiếp tục gây sốt với clip livestream công khai mối quan hệ. Theo đó, trong lúc Đàm Thu Trang vừa trò chuyện vừa ăn bánh ngải, Cường Đô la tiến đến ngồi bên và liên tục dành cho người yêu những cử chỉ âu yếm như như khoác vai, hôn trán và thậm chí là khóa môi nồng nàn. Hành động dễ thương của cặp đôi thu hút rất nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ với tốc độ chóng mặt suốt hai ngày qua.