Sau clip khóa môi Cường Đô la nồng cháy, hành động táo bạo này của Đàm Thu Trang tiếp tục nhận bão like

Hậu trường 11/06/2018 10:39

Sau khi livestream công khai chuyện tình yêu, Đàm Thu Trang tiếp tục đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Cường Đô la như ngầm khẳng định 'chủ quyền'.

Đàm Thu Trang và Cường Đô la rộ tin đồn hẹn hò từ khoảng 7 năm ngoái, trùng với thời điểm nam doanh nhân vừa mới chia tay diễn viên Hạ Vi. Trái ngược với những người tình trước đây của Cường Đô la, Đàm Thu Trang chọn cách yêu trong im lặng để tránh bị soi mói. Đó cũng là lý do cô hiếm khi chia sẻ ảnh chụp chung với bạn trai lên mạng xã hội. Thi thoảng, người ta thấy hot girl xứ Lạng đăng tải những khoảnh khắc bí ẩn, hay tâm sự về chuyện tái hợp trong tình yêu càng khiến nhiều người thêm tò mò.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cặp đôi đã cởi mở hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong khi Cường Đô la thoải mái ôm hôn bạn gái ở chốn đông người thì Đàm Thu Trang cũng không ngại đăng ảnh tình tứ lên trang cá nhân. Mới đây, mỹ nhân người Tày tiếp tục gây sốt với clip livestream công khai mối quan hệ. Theo đó, trong lúc Đàm Thu Trang vừa trò chuyện vừa ăn bánh ngải, Cường Đô la tiến đến ngồi bên và liên tục dành cho người yêu những cử chỉ âu yếm như như khoác vai, hôn trán và thậm chí là khóa môi nồng nàn. Hành động dễ thương của cặp đôi thu hút rất nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ với tốc độ chóng mặt suốt hai ngày qua.

Nhận thấy phản ứng tích cực từ cư dân mạng, Đàm Thu Trang tiếp tục đăng tải nhiều kỷ niệm ngọt ngào với Cường Đô la như ngầm khẳng định "chủ quyền". Sau bức ảnh phiêu du bên vách núi gây sốt, hot girl xứ Lạng lại tình tứ ôm vai bạn trai ở giữa sân bay. Nhiều người đồn đoán rằng, với tiến độ gấp rút như trên thì rất có thể Đàm Thu Trang và Cường Đô la sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay.

Sau clip khóa môi Cường Đô la nồng cháy, hành động táo bạo này của Đàm Thu Trang tiếp tục nhận bão like - Ảnh 1
Đàm Thu Trang thoải mái ôm chặt bạn trai sau clip livestream gây bão - Ảnh: FBNV
Sau clip khóa môi Cường Đô la nồng cháy, hành động táo bạo này của Đàm Thu Trang tiếp tục nhận bão like - Ảnh 2
Cuộc sống ung dung tự tại, phiêu du khắp chốn của cặp đôi khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh: FBNV
Sau clip khóa môi Cường Đô la nồng cháy, hành động táo bạo này của Đàm Thu Trang tiếp tục nhận bão like - Ảnh 3
Đàm Thu Trang và Cường Đô la có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi livestream - Ảnh: FBNV

Clip livestream của Đàm Thu Trang

Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng

Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng

Cùng bạn trai về Lạng Sơn nhân dịp giỗ bố, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã công khai “khóa môi” nhau cực ngọt trong lúc livestream giới thiệu món bánh quê nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la Đàm Thu Trang livestream Đàm Thu Trang hôn cường Đô la

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42