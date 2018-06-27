Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này

Hậu trường 27/06/2018 15:58

Hiện tại Đàm Thu Trang đang có chuyến du lịch nước ngoài cùng bạn trai Nguyễn Quốc Cường và bé Subeo. Cặp đôi thay nhau cập nhật những khoảnh khắc tình cảm khiến dân mạng ghen tỵ.

Cặp đôi Đàm Thu Trang - Cường Đô la đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông. Sau thời gian dài úp mở chuyện tình cảm, cả hai đã công khai mối quan hệ yêu đương mặn nồng.

Không chỉ về Lạng Sơn ra mắt gia đình bạn gái, mới đây Cường Đô la còn chia sẻ hình ảnh đưa Đàm Thu Trang đi du lịch cùng anh và con trai nhân dịp sinh nhật Subeo.

Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này - Ảnh 1
Cường Đô la đưa con trai Subeo đi du lịch dịp sinh nhật cậu bé - Ảnh: FBNV
Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này - Ảnh 2
Đàm Thu Trang cùng đi với bố con anh - Ảnh: FBNV

Trong chuyến đi này, cặp đôi bị nghi đang bí mật chụp ảnh cưới khi tung ra một số khoảnh khắc hôn nhau trước biển vô cùng thơ mộng. Trong lúc khán giả đang hào hứng trong đợi những động thái mới, thì cách đây ít phút, Đàm Thu Trang lại tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tựa đầu vào vai bạn trai kèm dòng tâm trạng thái lạ: “Muốn giề”.

Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này - Ảnh 3
Đang hạnh phúc, Đàm Thu Trang bất ngờ đăng status đầy ẩn ý - Ảnh: FBNV

Hình ảnh mới của người đẹp Lạng Sơn nhận được rất nhiều sự quan tâm của fan và bạn bè. Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít dân mạng còn hối thúc cặp đôi nhanh tổ chức đám cưới.

Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này - Ảnh 4
Giây phút lãng mạn được 'đại gia phố núi' chia sẻ mới đây - Ảnh: FBNV
Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này - Ảnh 5
Đàm Thu Trang cũng chia sẻ khoảnh khắc thơ mộng bên bạn trai giàu có - Ảnh: FBNV
Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này - Ảnh 6
Cả hai bị nghi ngờ đang đi chụp ảnh cưới - Ảnh: FBNV

 

Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới

Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới

Sau khi cùng vợ cũ tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho con trai, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã đưa Đàm Thu Trang và Subeo đi du lịch.

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la Đàm Thu Trang

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