Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này

Cặp đôi Đàm Thu Trang - Cường Đô la đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông. Sau thời gian dài úp mở chuyện tình cảm, cả hai đã công khai mối quan hệ yêu đương mặn nồng.

Không chỉ về Lạng Sơn ra mắt gia đình bạn gái, mới đây Cường Đô la còn chia sẻ hình ảnh đưa Đàm Thu Trang đi du lịch cùng anh và con trai nhân dịp sinh nhật Subeo.