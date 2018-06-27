Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này

Hiện tại Đàm Thu Trang đang có chuyến du lịch nước ngoài cùng bạn trai Nguyễn Quốc Cường và bé Subeo. Cặp đôi thay nhau cập nhật những khoảnh khắc tình cảm khiến dân mạng ghen tỵ.
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Cặp đôi Đàm Thu Trang - Cường Đô la đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng và giới truyền thông. Sau thời gian dài úp mở chuyện tình cảm, cả hai đã công khai mối quan hệ yêu đương mặn nồng.
Không chỉ về Lạng Sơn ra mắt gia đình bạn gái, mới đây Cường Đô la còn chia sẻ hình ảnh đưa Đàm Thu Trang đi du lịch cùng anh và con trai nhân dịp sinh nhật Subeo.
Trong chuyến đi này, cặp đôi bị nghi đang bí mật chụp ảnh cưới khi tung ra một số khoảnh khắc hôn nhau trước biển vô cùng thơ mộng. Trong lúc khán giả đang hào hứng trong đợi những động thái mới, thì cách đây ít phút, Đàm Thu Trang lại tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tựa đầu vào vai bạn trai kèm dòng tâm trạng thái lạ: “Muốn giề”.
Hình ảnh mới của người đẹp Lạng Sơn nhận được rất nhiều sự quan tâm của fan và bạn bè. Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít dân mạng còn hối thúc cặp đôi nhanh tổ chức đám cưới.