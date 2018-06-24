Hồ Ngọc Hà cười tít mắt khi Cường Đô la bù đắp món quà sinh nhật ý nghĩa cho con trai Subeo

Nhìn hình ảnh bé Subeo cười vui vẻ trong tiệc sinh nhật với ba mẹ, nhiều người cho rằng đây là món quà mừng tuổi muộn ý nghĩa mà Cường Đô la dành cho con trai.

Ngày 21/6 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật ấm áp mừng tuổi mới cho con trai Subeo. Với sự góp mặt của ông bà ngoại, người thân và bạn bè, cậu ấm nhà Hà Hồ hạnh phúc cùng mẹ thổi nến. Tuy nhiên, khác với mọi năm, Cường Đô la không xuất hiện trong ngày đặc biệt của con trai.

Hồ Ngọc Hà tổ chức tiệc mừng tuổi cho con trai Subeo - Ảnh: Internet

Subeo cười tươi thổi nến cùng mẹ - Ảnh: Internet

Dường như Cường Đô la bận việc nên không đến tham dự sinh nhật con trai như mọi năm - Ảnh: Internet

Song mới đây, trên một số trang mạng xã hội lại truyền tay nhau hình ảnh “đại gia phố núi” tươi cười bên con trai Subeo và vợ cũ. Nhiều người suy đoán Cường Đô la đã tổ chức bữa tiệc muộn làm quà khi đột nhiên vắng mặt trong ngày đặc biệt của quý tử đầu lòng.

Khoảnh khắc vui vẻ của Subeo khi bên cạnh ba mẹ vừa được dân mạng chia sẻ - Ảnh: Internet

Nhiều người suy đoán đây là món quà sinh nhật muộn Quốc Cường bù đắp cho con trai - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà cười tít mắt bên chồng cũ và con trai - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt Loạt hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật bé Subeo – con trai Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

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