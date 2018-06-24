Hồ Ngọc Hà cười tít mắt khi Cường Đô la bù đắp món quà sinh nhật ý nghĩa cho con trai Subeo

Nhìn hình ảnh bé Subeo cười vui vẻ trong tiệc sinh nhật với ba mẹ, nhiều người cho rằng đây là món quà mừng tuổi muộn ý nghĩa mà Cường Đô la dành cho con trai.
- Sau phát biểu hùng hồn của Lý Quí Khánh, người thân cận để lộ mức giá cát sê thực sự của Hồ Ngọc Hà
- Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la
Ngày 21/6 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật ấm áp mừng tuổi mới cho con trai Subeo. Với sự góp mặt của ông bà ngoại, người thân và bạn bè, cậu ấm nhà Hà Hồ hạnh phúc cùng mẹ thổi nến. Tuy nhiên, khác với mọi năm, Cường Đô la không xuất hiện trong ngày đặc biệt của con trai.
Song mới đây, trên một số trang mạng xã hội lại truyền tay nhau hình ảnh “đại gia phố núi” tươi cười bên con trai Subeo và vợ cũ. Nhiều người suy đoán Cường Đô la đã tổ chức bữa tiệc muộn làm quà khi đột nhiên vắng mặt trong ngày đặc biệt của quý tử đầu lòng.