Sau phát biểu hùng hồn của Lý Quí Khánh, người thân cận để lộ mức giá cát sê thực sự của Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 22/06/2018 12:58

Các chị em thân thiết khẳng định mức thù lao mà Hồ Ngọc Hà nhận được khác xa so với những gì Lý Quí Khánh chia sẻ trên Facebook.

Những ngày qua, Hồ Ngọc Hà chiếm chỗ trên các mặt báo vì những ồn ào xoáy quanh chuyện đời tư. Bên cạnh lùm xùm "đá xéo" Lệ Quyên khoe nhẫn kim cương thì chuyện "Nữ hoàng giải trí" bị lộ email trao đổi công việc cũng khiến nhiều người quan tâm. Theo nội dung email nghi là từ quản lý Hồ Ngọc Hà, cát xê của giọng ca Cả một trời thương nhớ rơi vào khoảng 30 triệu/1 bài, thấp hơn đàn em kém những 8 năm tuổi nghề. Trước thông tin này, nhiều người cho rằng Hà Hồ đã bị tụt hạng thành sao hạng B và nghèo nàn đến nỗi phải đi bán son kiếm cơm.

Tuy nhiên, nhà thiết kế Lý Quí Khánh (bạn thân Hồ Ngọc Hà) khẳng định vợ cũ Cường Đô la vẫn rất có giá ở những sự kiện giải trí lớn nhất Việt Nam. Mức giá cô nhận đi show thường khoảng 580 triệu đồng, thi thoảng giảm xuống để phù hợp với tính chất của một số chương trình đặc biệt nhưng chắc chắn không phải là sao hết thời.

Sau phát ngôn này của Lý Quí Khánh, thêm một người em thân thiết của "Nữ hoàng giải trí"  tiết lộ mức giá khủng của cô. Theo đó, tài khoản Instagram có tên là Ongthuha đã chia sẻ những cột mốc đi sự kiện với giá tiền ngất ngưỡng của Hồ Ngọc Hà khiến ai cũng choáng.

"400 triệu để mặc một bộ đồ cho nhà thiết kế 30 phút. 600 triệu cho một show hát New Year. 1 tỷ 5 cho một event khai trương. 2 tỷ cho một post Facebook quảng cáo cho một công ty. Một công ty không dám mời Hồ Ngọc Hà vì cát xê bằng 4 ca sĩ khác. Im lặng không có nghĩa là bị lãng quên nhé. Chưa kể chị mới từ chối vài cái hợp đồng quảng cáo với cát xê 2 tỷ/1 sản phẩm nhé", người này cho hay.

Sau phát biểu hùng hồn của Lý Quí Khánh, người thân cận để lộ mức giá cát sê thực sự của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
Một fan thân cận tiết lộ mức cát xê cao ngất ngưỡng của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Tuy chưa rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện về cát xê của Hồ Ngọc Hà vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Mới đây, Hà Hồ cũng đã gửi bức tâm thư tuyên bố sẽ ngưng tương tác trên mạng xã hội để tránh vướng vào thị phi không đáng có.

"Vấn đề là mỗi một giai đoạn sẽ là câu chuyện hay để trước khi chết tự mỉm cười sống một cuộc đời thú vị và đúng. Chị luôn tin mình nhìn câu chuyện gì cũng bằng 2 mắt, nghe bằng 2 tai nhưng chỉ phán xét và nói đúng 1 đường miệng thôi.

Còn ai chỉ nghe 1 phía, nhìn không kỹ mà lại quy kết quá nhanh quá nguy hiểm đêm về họ tự hối hận thôi. Cảm ơn status của em, chị chả cần vương miện hào quang hay danh tiếng, giờ chị chỉ cần ăn ngon ngủ yên là vui. 

Thế thôi. Lần cuối trút nỗi lòng, sẽ tạm biệt các comment, chỉ bấm like tặng tinh thần cho các bạn luôn bên mình. Vậy thôi, rồi sẽ có ngày chị nói ra hết lúc đó chưa muộn", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Sau phát biểu hùng hồn của Lý Quí Khánh, người thân cận để lộ mức giá cát sê thực sự của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Sau phát biểu hùng hồn của Lý Quí Khánh, người thân cận để lộ mức giá cát sê thực sự của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Các fan khác liên tục chia sẻ mức cát xê của thần thượng để dằn mặt cư dân mạng - Ảnh: Internet
Sau phát biểu hùng hồn của Lý Quí Khánh, người thân cận để lộ mức giá cát sê thực sự của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4
Lý Quí Khánh khẳng định Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ hết thời - Ảnh: FBNV

 

Clip Hồ Ngọc Hà đi sự kiện cùng Kim Lý

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Lý Quí Khánh Lý Quí Khánh bênh Hà Hồ Nữ hoàng giải trí

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