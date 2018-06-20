Lý Quí Khánh bất ngờ tiết lộ giá cát sê quá sốc của Hồ Ngọc Hà, một đêm đủ để mua miếng đất

Trước thông tin này, Lý Quí Khánh (bạn thân đồng thời là nhà thiết kế riêng của Hồ Ngọc Hà) vì quá bức xúc liền đăng bài viết đáp trả. Anh phủ nhận thông tin Hà Hồ vì hết thời mà phải đi bán son bằng những lập luận đanh thép kèm theo chứng cứ rõ ràng.

Là ngôi sao xuất hiện đày dặc ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng Hồ Ngọc Hà chưa phải là sao hạng A. Thậm chí, mới đây một bài báo đã đăng tải thông tin nữ ca sĩ bị đày xuống sao hạng B, nhận mức cát sê bèo bọt thấp hơn đàn em kém những 8 năm tuổi nghề.

Thậm chí, bạn thân Hà Hồ cũng không ngại tiết lộ giá cát sê của Hà Hồ thường xuyên nằm ở mức 580 triệu đồng. Tuy nhiên, thi thoảng cô hạ xuống để phù hợp với múc đích của các sự kiện nhằm mang lại sự thoải mái cho đối tác.

"Chỉ sợ Hà bận quá không thèm hát chứ hết thời gì khi hát thành công 8 thời 10 kiếp rồi... chủ yếu là họ đang sống sao và có những gì chứ không phù phiếm tung hoa rồi bên trong rỗng tuyếch", Lý Quí Khánh viết.

"Nhận show với giá này giá kia... thấp hơn bạn này bạn kia... vấn đề này là 1 phỏng đoán mang yếu tố chia rẽ và dìm hàng người khác. Nếu bên A hát cho bên B mà để bên F biết thông tin thì bên B đền sập cầu nha.

Và 1 show hay 100 show như nhau? Sao không đăng lên show khách của tôi đặt Hà hát 580 triệu 1 show? Đôi khi muốn uyển chuyển để tốt cho công việc đối phương thì bị cho là hạ thấp bản thân... thế từ thiện chẳng khác nào bị thiến? Còn cay nghiệt cung cách cách thì phong độ ngất trời? 1 xã hội sao cứ tuyên dương cái kì kì, kì thị cái tích cực đúng là kém thị lực cho tương lai!

Vì Hà không khoe khoang và tập trung với nghề... nên đôi khi cô ấy cứ im lặng lại chẳng hay... Hà ơi, chị phải khoe của để người ta biết chị thành đạt? Phải để cục hột xoàn lên trán để người ta biết chị có n cục n cục n cục!

Mỗi người 1 chiến lược, hơn nhau ở cái chất xám (sự thông thái)... giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, gieo gì hái nấy tất cả chưa hiển thị trước đâu mà là gần về hưu lúc đó đỡ không kịp mới cay!

CHốNG MẮT MÀ XEM CHÚNG TÔI CÓ GÌ VÀ ĐANG SẼ VÀ MÃI LÀ AI ! Chửi tôi nhiều chuyện tôi đồng ý. Nhưng tôi coi cô ấy là gia đình thì động đến thì 1 trong những con kiến lửa phải cắn bảo vệ chính đàn của mình", Lý Quí Khánh lập luận.

Lý Quí Khánh lên tiếng bênh vực khi Hà Hồ bị chê là sao hết thời - Ảnh: FBNV

Nội dung bài báo chê bai Hà Hồ khiến Lý Quí Khánh bức xúc - Ảnh: FBNV

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