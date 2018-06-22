Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt

Hậu trường 22/06/2018 17:30

Loạt hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật bé Subeo – con trai Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Những khoảnh khắc về bữa tiệc sinh nhật “hoàng tử” nhà Hồ Ngọc Hà vừa được hé lộ. Như thường lệ, tiệc sinh nhật của bé Subeo được Hà Hồ tổ chức vào tối qua (21/6). Buổi tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng với sự góp mặt của ông bà ngoại, người thân cùng bạn bè cậu bé. 

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho con trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là khi quan sát loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật, nhiều người nhận ra sự khác biệt so với mọi năm. Năm nay, Cường Đô la không có mặt trong ngày đặc biệt của con trai.

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cùng con trai thắp nến mừng sinh nhật - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt - Ảnh 3
Bẵng đi một thời gian, Subeo ngày càng lớn và ra dáng người đàn ông chững chạc - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt - Ảnh 4
Lướt qua loạt hình ảnh này, khán giả dễ dàng nhận ra doanh nhân Quốc Cường không có mặt tại sinh nhật con trai - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt - Ảnh 5
Dù vậy, cậu bé vẫn vui vẻ bên mẹ và người thân - Ảnh: Internet

Những năm trước, Cường Đô la đều cùng Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật và thổi nến cùng con trai. Nhiều người suy đoán rằng, có lẽ vì bận rộn nên doanh nhân Quốc Cường không đến kịp ngày đặc biệt của Subeo.

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt - Ảnh 6
Hình ảnh Cường Đô la hạnh phúc mừng sinh nhật Subeo trước đây - Ảnh: Internet

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