Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt

Những khoảnh khắc về bữa tiệc sinh nhật “hoàng tử” nhà Hồ Ngọc Hà vừa được hé lộ. Như thường lệ, tiệc sinh nhật của bé Subeo được Hà Hồ tổ chức vào tối qua (21/6). Buổi tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng với sự góp mặt của ông bà ngoại, người thân cùng bạn bè cậu bé.

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho con trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là khi quan sát loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật, nhiều người nhận ra sự khác biệt so với mọi năm. Năm nay, Cường Đô la không có mặt trong ngày đặc biệt của con trai.