Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt

Loạt hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật bé Subeo – con trai Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
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Những khoảnh khắc về bữa tiệc sinh nhật “hoàng tử” nhà Hồ Ngọc Hà vừa được hé lộ. Như thường lệ, tiệc sinh nhật của bé Subeo được Hà Hồ tổ chức vào tối qua (21/6). Buổi tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng với sự góp mặt của ông bà ngoại, người thân cùng bạn bè cậu bé.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là khi quan sát loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật, nhiều người nhận ra sự khác biệt so với mọi năm. Năm nay, Cường Đô la không có mặt trong ngày đặc biệt của con trai.
Những năm trước, Cường Đô la đều cùng Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật và thổi nến cùng con trai. Nhiều người suy đoán rằng, có lẽ vì bận rộn nên doanh nhân Quốc Cường không đến kịp ngày đặc biệt của Subeo.