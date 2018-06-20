Bị Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ khoe nhẫn kim cương, Lệ Quyên đáp trả gay gắt?

Hậu trường 20/06/2018 15:20

Sau nghi án bị bạn gái Kim Lý "đá xéo" vì đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Lệ Quyên lên tiếng đáp trả.

Vừa qua, dư luận được dịp xôn xao trước bình luận đầy ẩn ý của Hồ Ngọc Hà dưới bài viết của nhà thiết kế Lý Quí Khánh: “Khoe là chụp ảnh phải giơ tai tay cổ này kia á... Thôi em ơi... Có bằng ai đâu khoe làm gì. Ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều muốn sống yên cũng khó nhỉ? Ruồi muỗi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm".

Bị Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ khoe nhẫn kim cương, Lệ Quyên đáp trả gay gắt? - Ảnh 1
Dòng bình luận giữa Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh được cho là đang 'đá xéo' Lệ Quyên - Ảnh: FBNV

Dù không nhắc thẳng tên nhưng cư dân mạng đã tìm ra được sự trùng hợp bất ngờ giữa bình luận của Hà Hồ và hình ảnh được ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ trước đó. Không ít người cho rằng giọng ca Cả một trời thương nhớ đang “đá xéo” bạn thân một thời.

Bị Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ khoe nhẫn kim cương, Lệ Quyên đáp trả gay gắt? - Ảnh 2
Lệ Quyên khoe trọn nhẫn, bông tai và đồng hồ kim cương qua hình ảnh này - Ảnh: FBNV

Trước động thái của Hà Hồ, rất nhiều người chờ phản ứng từ Lệ Quyên. Khi được một dân mạng chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại giữa Hà Hồ và Lý Quí Khánh, Lệ Quyên để lại bình luận thâm thúy: "Làm người coi bộ khó à nha... Chắc phải nhiều kiếp nữa, về đúng hình hài và bản chất rồi mới cơ may được ngang hàng làm người với mình?".

Bị Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ khoe nhẫn kim cương, Lệ Quyên đáp trả gay gắt? - Ảnh 3
Tuy Lệ Quyên đã xóa bình luận nhưng dân mạng vẫn kịp thời chụp lại và chia sẻ - ảnh: Internet

Tuy dòng bình luận này đã bị xóa ít phút sau khi đăng tải nhưng dân mạng đã nhanh tay chụp lại. Nhiều người cho rằng đây chính là lời đáp trả gay gắt của Lệ Quyên với Hồ Ngọc Hà.

Bị Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ khoe nhẫn kim cương, Lệ Quyên đáp trả gay gắt? - Ảnh 4
Trước đó, cặp đôi từng vướng nghi án nghỉ chơi vì thường xuyên 'bơ nhau' tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy?

Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy?

Nhiều người cho rằng dòng bình luận mới đây của Hồ Ngọc Hà nhằm “đá xéo” Lệ Quyên vì hành động giơ tay khoe nhẫn kim cương.

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