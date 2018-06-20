Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy?

Hậu trường 20/06/2018 11:25

Nhiều người cho rằng dòng bình luận mới đây của Hồ Ngọc Hà nhằm “đá xéo” Lệ Quyên vì hành động giơ tay khoe nhẫn kim cương.

Mối quan hệ giữa Lệ QuyênHồ Ngọc Hà luôn thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Từng là đôi bạn thân thiết nhưng hiện tại cặp đôi này lại vướng tin đồn mâu thuẫn dẫn đến tình cảm chị em rạn nứt.

Sau nhiều lần ngó lơ nhau tại các sự kiện, mới đây Hồ Ngọc Hà lại bị dân mạng hoài nghi đang ẩn ý “mỉa mai” Lệ Quyên vì đăng ảnh khoe nhẫn kim cương cỡ lớn.

Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy? - Ảnh 1
Lệ Quyên chia sẻ ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lý Quí Khánh đã đăng tải bài viết với nội dung phản bác thông tin Hà Hồ hết thời, ế show… Trước dòng trạng thái bên vực của đồng nghiệp, bạn gái Kim Lý nhanh chóng vào comment: “Khoe là chụp ảnh phải giơ tai, tay cổ này kia á... Thôi em ơi... Có bằng ai đâu khoe làm gì. Ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều muốn sống yên cũng khó nhỉ? Ruồi muỗi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm".

Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy? - Ảnh 2
Nhiều người hoài nghi, nữ ca sĩ đang mỉa mai Lệ Quyên - Ảnh: FBNV

Sự trùng hợp trong bình luận của Hồ Ngọc Hà và ảnh giơ tay khoe nhẫn kim cương của Lệ Quyên làm không ít người cho rằng cô đang “đá xéo” đồng nghiệp.

Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy? - Ảnh 3
Trước đó, cặp đôi từng vướng nghi án rạn nứt và bơ nhau tại sự kiện - Ảnh: Internet
Lệ Quyên đưa tay khoe nhẫn kim cương cỡ lớn, Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ cực thâm thúy? - Ảnh 4
Dù chụp chung nhưng cả hai vẫn đứng xa nhau - Ảnh: Internet

 

Hà Hồ, Trương Ngọc Ánh cùng cho Kim Lý điều này!

Hà Hồ, Trương Ngọc Ánh cùng cho Kim Lý điều này!

Nhiều người bình luận vui rằng, Kim Lý đúng là may mắn khi có được tất cả chỉ sau khi tham gia một MV.

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