Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới

Sau khi cùng vợ cũ tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho con trai, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã đưa Đàm Thu Trang và Subeo đi du lịch.
- Hồ Ngọc Hà cười tít mắt khi Cường Đô la bù đắp món quà sinh nhật ý nghĩa cho con trai Subeo
- Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt
Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la vừa đăng tải hình ảnh cùng bạn gái Đàm Thu Trang và con trai Subeo vui vẻ đi du lịch nhân dịp sinh nhật quý tử đầu lòng. "Đại gia phố núi" còn chú thích vô cùng hào hứng: “Let’s go (tạm dịch: Đi thôi)…”.
Động thái này của Quốc Cường khiến nhiều người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh công khai đưa bạn gái Đàm Thu Trang cùng con trai riêng đi du lịch chung. Người đẹp này còn ngồi cạnh con trai Hồ Ngọc Hà. Trước đó, chân dài Lạng Sơn cũng từng được bắt gặp cùng bạn trai và Subeo đi chơi riêng.
Trước đó ít ngày, Cường Đô la vừa gây xôn xao khi đột nhiên vắng mặt tại tiệc sinh nhật của con trai vào ngày 21/6. Tuy nhiên sau đó, “đại gia phố núi” đã kịp bù đắp cho quý tử đầu lòng bằng bữa tiệc sinh nhật muộn. Riêng Đàm Thu Trang tuy không cùng tham dự nhưng cô cũng gửi lời chúc mừng Subeo trên trang cá nhân.