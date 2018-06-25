Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới

Hậu trường 25/06/2018 11:11

Sau khi cùng vợ cũ tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho con trai, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã đưa Đàm Thu Trang và Subeo đi du lịch.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la vừa đăng tải hình ảnh cùng bạn gái Đàm Thu Trang và con trai Subeo vui vẻ đi du lịch nhân dịp sinh nhật quý tử đầu lòng. "Đại gia phố núi" còn chú thích vô cùng hào hứng: “Let’s go (tạm dịch: Đi thôi)…”.

Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới - Ảnh 1
Cường Đô la khoe ảnh Đàm Thu Trang vui vẻ đi du lịch cùng bố con anh - Ảnh: FBNV

Động thái này của Quốc Cường khiến nhiều người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh công khai đưa bạn gái Đàm Thu Trang cùng con trai riêng đi du lịch chung. Người đẹp này còn ngồi cạnh con trai Hồ Ngọc Hà. Trước đó, chân dài Lạng Sơn cũng từng được bắt gặp cùng bạn trai và Subeo đi chơi riêng.

Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới - Ảnh 2
Cặp đôi từng được bắt gặp đưa bé Subeo đi chơi - Ảnh: FBNV

Trước đó ít ngày, Cường Đô la vừa gây xôn xao khi đột nhiên vắng mặt tại tiệc sinh nhật của con trai vào ngày 21/6. Tuy nhiên sau đó, “đại gia phố núi” đã kịp bù đắp cho quý tử đầu lòng bằng bữa tiệc sinh nhật muộn. Riêng Đàm Thu Trang tuy không cùng tham dự nhưng cô cũng gửi lời chúc mừng Subeo trên trang cá nhân.

Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới - Ảnh 3
Cường Đô la cùng vợ cũ tổ chức sinh nhật muộn cho con trai đầu lòng - Ảnh: Intetnet
Vừa cùng Hà Hồ tổ chức sinh nhật cho Subeo, Cường Đô la làm ngay điều đặc biệt này cho tình mới - Ảnh 4
Cả ba vui vẻ lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

 

Đàm Thu Trang thể hiện, Cường Đô la dẹp những tin đồn

Đàm Thu Trang thể hiện, Cường Đô la dẹp những tin đồn

Đàm Thu Trang cũng thể hiện tình cảm tốt đẹp của mình dành cho con trai riêng của bạn trai.

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