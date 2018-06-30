Đàm Thu Trang diện áo tắm một mảnh hở bạo cỡ này để chụp ảnh cưới cùng Cường Đô la?

Khi Đàm Thu Trang khoe trọn thân hình nuột nà giữa biển Maldives, nhiều người đoán áo tắm sẽ xuất hiện trong bộ ảnh cưới của họ.

Vốn là hoa khôi Lạng Sơn nhưng Đàm Thu Trang hiếm khi diện bikini khoe cận cảnh 3 vòng cơ thể. Trước đây, nàng thơ của Cường Đô la có chụp một vài bộ ảnh áo tắm nhưng hầu như thường chụp ở góc xa hoặc quay lưng về phía máy ảnh để tôn lên đường cong mỹ miều. Tuy nhiên, mới đây Đàm Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin diện áo tắm một mảnh, khoe trọn khuôn ngực đầy "nóng bỏng" và thân hình nuột nà đáng kinh ngạc.

Dưới chia sẻ mới nhất của Đàm Thu Trang, nhiều người dành tặng những lời khen có cánh cho vợ sắp cưới của "Đại gia phố núi". Người đẹp dân tộc Tày đang có chuyến du lịch đáng nhớ ở thiên đường biển Maldives cùng Cường Đô la và bé Subeo. Cư dân mạng đốn đoán họ đi chụp ảnh cưới nhưng cho đến hiện tại cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Đàm Thu Trang khoe hình thể sexy trên biển Maldives, ảnh được cho là Cường Đô la chụp giúp người đẹp - Ảnh: FBNV

Đàm Thu Trang đăng ảnh nắm tay Cường Đô la tình tứ giữa khung cảnh thơ mộng - Ảnh: FBNV

Đàm Thu Trang yêu thương bé Subeo như con ruột nên rất được lòng Cường Đô la - Ảnh: FBNV

Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này Hiện tại Đàm Thu Trang đang có chuyến du lịch nước ngoài cùng bạn trai Nguyễn Quốc Cường và bé Subeo. Cặp đôi thay nhau cập nhật những khoảnh khắc tình cảm khiến dân mạng ghen tỵ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-dien-ao-tam-mot-manh-ho-bao-co-nay-de-chup-anh-cuoi-cung-cuong-do-la-288476.html