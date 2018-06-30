Đàm Thu Trang diện áo tắm một mảnh hở bạo cỡ này để chụp ảnh cưới cùng Cường Đô la?

Hậu trường 30/06/2018 10:29

Khi Đàm Thu Trang khoe trọn thân hình nuột nà giữa biển Maldives, nhiều người đoán áo tắm sẽ xuất hiện trong bộ ảnh cưới của họ.

Vốn là hoa khôi Lạng Sơn nhưng Đàm Thu Trang hiếm khi diện bikini khoe cận cảnh 3 vòng cơ thể. Trước đây, nàng thơ của Cường Đô la có chụp một vài bộ ảnh áo tắm nhưng hầu như thường chụp ở góc xa hoặc quay lưng về phía máy ảnh để tôn lên đường cong mỹ miều. Tuy nhiên, mới đây Đàm Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin diện áo tắm một mảnh, khoe trọn khuôn ngực đầy "nóng bỏng" và thân hình nuột nà đáng kinh ngạc.

Dưới chia sẻ mới nhất của Đàm Thu Trang, nhiều người dành tặng những lời khen có cánh cho vợ sắp cưới của "Đại gia phố núi". Người đẹp dân tộc Tày đang có chuyến du lịch đáng nhớ ở thiên đường biển Maldives cùng Cường Đô la và bé Subeo. Cư dân mạng đốn đoán họ đi chụp ảnh cưới nhưng cho đến hiện tại cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Đàm Thu Trang diện áo tắm một mảnh hở bạo cỡ này để chụp ảnh cưới cùng Cường Đô la? - Ảnh 1
Đàm Thu Trang khoe hình thể sexy trên biển Maldives, ảnh được cho là Cường Đô la chụp giúp người đẹp - Ảnh: FBNV
Đàm Thu Trang diện áo tắm một mảnh hở bạo cỡ này để chụp ảnh cưới cùng Cường Đô la? - Ảnh 2
Đàm Thu Trang đăng ảnh nắm tay Cường Đô la tình tứ giữa khung cảnh thơ mộng - Ảnh: FBNV
Đàm Thu Trang diện áo tắm một mảnh hở bạo cỡ này để chụp ảnh cưới cùng Cường Đô la? - Ảnh 3
Đàm Thu Trang yêu thương bé Subeo như con ruột nên rất được lòng Cường Đô la - Ảnh: FBNV 

 

Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này

Sau ảnh 'khóa môi' nồng cháy, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân tình 'đỏ mặt' vì hành động này

Hiện tại Đàm Thu Trang đang có chuyến du lịch nước ngoài cùng bạn trai Nguyễn Quốc Cường và bé Subeo. Cặp đôi thay nhau cập nhật những khoảnh khắc tình cảm khiến dân mạng ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la đưa Đàm Thu Trang đi Maldives

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42