Đám cưới Phan Thành và Primmy Trương sẽ diễn ra vào hôm nay, cư dân mạng thắc mắc ‘người trong cuộc kín tiếng quá, chỉ thấy toàn hoa tươi’

Hậu trường 29/01/2021 09:51

Sau 1 ngày cô dâu nhá hàng dàn phụ dâu "cực phẩm", đám cưới Phan Thành và Primmy Trương sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay, ngày 29/1/2021. Trước thềm đám cưới "tiền tỉ", cư dân mạng được dịp "mát mắt" với dàn hoa tươi phủ khắp, thể hiện độ "chịu chi' của cả hai nhà.

Trước “giờ G” vô cùng trọng đại của đời mình, chú rể Phan Thành đã đăng tải khoảnh khắc đầy sắc màu tại nhà riêng. Nhìn dàn hoa tươi với màu sắc nhã nhặn, được phủ khắp ngôi nhà như thế, cũng đủ để thấy nhà trai công phu đến nhường nào để đón chào thành viên mới về rồi.

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Dàn hoa tươi nhã nhặn được trang trí tại nhà của thiếu gia Phan Thành

Không kém cạnh nhà chồng, phía cô dâu Primmy Trương cũng lựa chọn những bông hoa tươi tắn để trang trí cho ngày vui của đôi trẻ. Có thể thấy cặp đôi dường như rất yêu vẻ đẹp tràn đầy sức sống của những bông hoa, thế nên từ đám hỏi cho đến khoảnh khắc “song hỷ lâm môn”, cả hai đều sử dụng hoa làm phông nền chính.

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Nhà gái cũng rạng rỡ với sự lựa chọn dàn hoa tươi tắn

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Hoa tươi cũng phủ khắp trong đám hỏi của cặp đôi

Trước đó, cô dâu cũng đăng tải trên khoảnh khắc Instagram 24g của mình những hình ảnh xinh đẹp của dàn phụ dâu, có kèm lời chúc phúc từ bạn bè. Nhìn những khoảnh khắc ấy cũng đủ biết beauty blogger Primmy Trương được nhiều bạn bè yêu thương và ủng hộ như thế nào.dam cuoi phan thanh va primmy truong 6

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Bạn bè gửi lời chúc phúc đến vợ của thiếu gia Phan Thành

Như vậy, đám cưới Phan Thành và Primmy Trương sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay (29/1). Cư dân mạng thi nhau đoán rằng với đám cưới “tiền tỉ” lần này, thiếu gia sẽ sử dụng chiếc xe đắt đỏ nào để “rước nàng về dinh”. Và cái tên siêu xe Rolls-Royce Wraith 34 tỷ đồng đang được gọi tên mãnh liệt. Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là những bí ẩn vì người trong cuộc siêu kín tiếng trong ngày trọng đại của mình. Vì thế, netizen muốn “hóng” thêm diễn biến mới nhất thì chỉ có nước “f5” liên tục mà thôi.

Vợ thiếu gia Phan Thành bất ngờ 'ra mắt' dàn phụ dâu 'siêu phẩm' trước giờ 'song hỷ lâm môn'

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Sau nghi vấn Phan Thành và beauty blogger Primmy Trương tổ chức đám hỏi bí mật, mới đây, vợ thiếu gia Phan Thành đã tung ra hình ảnh của dàn phụ dâu xinh đẹp khiến cư dân mạng trầm trồ ‘toàn là siêu phẩm’.

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Từ khóa:   thiếu gia Phan Thành Phan Thành và vợ đám cưới Phan Thành

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