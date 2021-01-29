Đám cưới Phan Thành và Primmy Trương sẽ diễn ra vào hôm nay, cư dân mạng thắc mắc ‘người trong cuộc kín tiếng quá, chỉ thấy toàn hoa tươi’

Trước “giờ G” vô cùng trọng đại của đời mình, chú rể Phan Thành đã đăng tải khoảnh khắc đầy sắc màu tại nhà riêng. Nhìn dàn hoa tươi với màu sắc nhã nhặn, được phủ khắp ngôi nhà như thế, cũng đủ để thấy nhà trai công phu đến nhường nào để đón chào thành viên mới về rồi.

Dàn hoa tươi nhã nhặn được trang trí tại nhà của thiếu gia Phan Thành

Không kém cạnh nhà chồng, phía cô dâu Primmy Trương cũng lựa chọn những bông hoa tươi tắn để trang trí cho ngày vui của đôi trẻ. Có thể thấy cặp đôi dường như rất yêu vẻ đẹp tràn đầy sức sống của những bông hoa, thế nên từ đám hỏi cho đến khoảnh khắc “song hỷ lâm môn”, cả hai đều sử dụng hoa làm phông nền chính.