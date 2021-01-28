Vợ thiếu gia Phan Thành bất ngờ 'ra mắt' dàn phụ dâu 'siêu phẩm' trước giờ 'song hỷ lâm môn'

Sau nghi vấn Phan Thành và beauty blogger Primmy Trương tổ chức đám hỏi bí mật, mới đây, vợ thiếu gia Phan Thành đã tung ra hình ảnh của dàn phụ dâu xinh đẹp khiến cư dân mạng trầm trồ ‘toàn là siêu phẩm’.

Có thể nói sự kết đôi giữa thiếu gia Phan Thành và beauty blogger thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là đối với những ai yêu mến cặp đôi. Nhiều netizen dự đoán đây sẽ là "đám cưới tiền tỷ" vì độ "chịu chơi" lẫn "chịu chi" của cả đôi bên. Không những thế, đám cưới còn thu hút cư dân mạng bởi sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt.

Mới đây, vợ thiếu gia Phan Thành vừa tung loạt ảnh cưới siêu đẹp. Trong dàn phù dâu có sự xuất hiện của beauty blogger Chloe, diễn viên Nguyễn Ngọc Thanh Tâm và Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân.

Cô dâu Primmy Trương cười rạng rỡ bên cạnh ‘những cô em gái’ xinh đẹp của mình - Ảnh: Instagram

Trên trang facebook cá nhân của mình, "tình cũ" của hotgirl Midu - Phan Thành cũng đăng tải tấm thiệp đám cưới với dòng trạng thái đầy háo hức ‘Coming Soon…’, thế nhưng chú rể lại che đi thời gian cụ thể diễn ra ngày vui. Điều này lại càng khiến cư dân mạng tò mò nhiều hơn.

Tấm thiệp cưới tông màu xanh nhã nhặn của cặp đôi được thiết kế vô cùng sang trọng - Ảnh: FBNV

Một trong những bức ảnh cưới hiếm hoi được thiếu gia chia sẻ - Ảnh: FBNV

Đám cưới của cặp đôi được dự đoán sẽ diễn ra vào 29/1 sắp tới với quy mô hứa hẹn cực kì hoành tráng, khi có cả phần livestream cho bà con họ hàng ở nước ngoài không về tham dự tiệc vui được vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

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