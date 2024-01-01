Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023

Hậu trường 01/01/2024 22:56

Hương Liên là một gương mặt nổi bật của cuộc thi The Face 2023. Cô sinh năm 2002 đến từ Hà Nam, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Trước khi đến với cuộc thi, cô nàng từng khiến netizen điêu đứng bởi nụ cười sáng thu hút triệu view.

 

Khi vừa xuất hiện trong vòng phỏng vấn đầu tiên với ban giám khảo, Hương Liên lập tức trở thành nữ thần mặt mộc được nhiều người khen ngợi và yêu mến. Mỹ nhân Gen Z có gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn chắc với tỷ lệ chuẩn "thần tiên tỉ tỉ". Lợi thế này giúp cho cô trông cao và thanh thoát hơn chiều cao thực tế.

Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 1
Nguyễn Hương Liên (SN 2002, Hà Nam) hiện là người mẫu tự do và sở hữu kênh TikTok gần 615.000 lượt theo dõi. 

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng Hương Liên từng gây chú ý khi chỉ cần nở một nụ cười thu về 10 triệu lượt xem và nhanh chóng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều trang tin còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn tương đồng với mỹ nhân xứ sở kim chi.

Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 2
Cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ.
Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 3
Hương Liên sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm.

Sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm, không khó để Hương Liên trở thành một gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô cũng nghiễm nhiên trở thành mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, nữ TikToker cũng được đánh giá là có khả năng "cân" mọi loại trang phục và linh hoạt với nhiều concept khác nhau. Trên đấu trường The Face, cô luôn thể hiện tốt trong các thử thách do BGK đưa ra và lọt top các thí sinh nổi bật nhất. 

Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 4
Hương Liên có khả năng "cân" mọi loại trang phục và linh hoạt với nhiều concept khác nhau.
Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 5
Cô được mệnh danh là gương mặt xứng danh mỹ nhân và có thể thi hoa hậu nếu như chiều cao và tỷ lệ hình thể đạt chuẩn.
Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 6
Nhiều trang tin còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn tương đồng với mỹ nhân xứ sở kim chi.
Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 7
Sở hữu vóc dáng gợi cảm, Hương Liên trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Tại chương trình The Face 2023 (Gương mặt người mẫu), cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra những hành động thân mật, tình cảm của 2 thí sinh Hương Liên và Tuấn Ngọc. Sau đó, cặp đôi khiến khán giả thích thú khi công khai mối quan hệ. Cụ thể, Tuấn Ngọc đã tỏ tình với Hương Liên 3 lần. Đến lần thứ 3, cô gái có "nụ cười triệu view" mới đồng ý trở thành người yêu của chàng nam thần.

Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 8
Trong quá trình tham gia "The Face Vietnam 2023", Hương Liên và Tuấn Ngọc có những tương tác đặc biệt, khiến các thí sinh và khán giả đều cảm thấy mối quan hệ của họ ở trên mức bình thường
Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023 - Ảnh 9
Sau khi chính thức công khai tình cảm, Hương Liên - Tuấn Ngọc liên tục chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.
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