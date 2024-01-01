Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023

Hương Liên là một gương mặt nổi bật của cuộc thi The Face 2023. Cô sinh năm 2002 đến từ Hà Nam, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Trước khi đến với cuộc thi, cô nàng từng khiến netizen điêu đứng bởi nụ cười sáng thu hút triệu view.
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Khi vừa xuất hiện trong vòng phỏng vấn đầu tiên với ban giám khảo, Hương Liên lập tức trở thành nữ thần mặt mộc được nhiều người khen ngợi và yêu mến. Mỹ nhân Gen Z có gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn chắc với tỷ lệ chuẩn "thần tiên tỉ tỉ". Lợi thế này giúp cho cô trông cao và thanh thoát hơn chiều cao thực tế.
Chưa dừng lại ở đó, cô nàng Hương Liên từng gây chú ý khi chỉ cần nở một nụ cười thu về 10 triệu lượt xem và nhanh chóng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều trang tin còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn tương đồng với mỹ nhân xứ sở kim chi.
Sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm, không khó để Hương Liên trở thành một gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô cũng nghiễm nhiên trở thành mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, nữ TikToker cũng được đánh giá là có khả năng "cân" mọi loại trang phục và linh hoạt với nhiều concept khác nhau. Trên đấu trường The Face, cô luôn thể hiện tốt trong các thử thách do BGK đưa ra và lọt top các thí sinh nổi bật nhất.
Tại chương trình The Face 2023 (Gương mặt người mẫu), cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra những hành động thân mật, tình cảm của 2 thí sinh Hương Liên và Tuấn Ngọc. Sau đó, cặp đôi khiến khán giả thích thú khi công khai mối quan hệ. Cụ thể, Tuấn Ngọc đã tỏ tình với Hương Liên 3 lần. Đến lần thứ 3, cô gái có "nụ cười triệu view" mới đồng ý trở thành người yêu của chàng nam thần.