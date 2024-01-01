Đã tìm ra danh tính hot girl có 'nụ cười triệu view', hóa ra là thí sinh 'gây sốt' tại The Face 2023

Khi vừa xuất hiện trong vòng phỏng vấn đầu tiên với ban giám khảo, Hương Liên lập tức trở thành nữ thần mặt mộc được nhiều người khen ngợi và yêu mến. Mỹ nhân Gen Z có gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn chắc với tỷ lệ chuẩn "thần tiên tỉ tỉ". Lợi thế này giúp cho cô trông cao và thanh thoát hơn chiều cao thực tế.

Nguyễn Hương Liên (SN 2002, Hà Nam) hiện là người mẫu tự do và sở hữu kênh TikTok gần 615.000 lượt theo dõi.

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng Hương Liên từng gây chú ý khi chỉ cần nở một nụ cười thu về 10 triệu lượt xem và nhanh chóng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều trang tin còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn tương đồng với mỹ nhân xứ sở kim chi.