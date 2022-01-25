Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây?

Hậu trường 25/01/2022 09:22

Mới đây lộ clip Ngọc Trinh chốt đơn bán nhà cuối năm, không biết vội vã bán penthouse vì mục đích gì mà nữ hoàng nội y lại nhanh chóng làm giấy tờ khi chịu lỗ 5 tỷ đồng.

Trên mạng xã hội đang truyền nhau clip Ngọc Trinh xuất hiện tại một phòng công chứng ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục mua bán nhà đất.

Trong clip, Ngọc Trinh ăn vận đơn giản, kín đáo khi diện áo thun dài tay màu đen cùng quần bò trẻ trung, năng động, cô đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai thế nhưng vẫn để lộ nhan sắc xinh đẹp. Đáng chú ý, khi biết đang được ghi hình, mẫu nội y cũng vô cùng thoải mái bảo: "Mở ra cho mọi người biết coi".Bên cạnh đó, chính chủ bài viết còn tag hẳn tên Ngọc Trinh, điều này ngầm xác nhận cô nàng đã hoàn thành việc bán căn nhà đắt đỏ ngay trước thềm Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022.

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 1
Ngọc Trinh xuất hiện trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội khi đang làm thủ tục mua bán nhà đất
Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 2

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 3

Cô còn hài hước mở khẩu trang ra khi biết mình đang được ghi hình lại

Được biết, cơ ngơi Ngọc Trinh vừa bán là căn penthouse có diện tích 180 m2, kèm 100 m2 sân vườn, tọa lạc ở một chung cư cao cấp tại quận 7, TP.HCM. Trước đó, Ngọc Trinh chia sẻ, cô tậu căn hộ này từ năm 2015 với giá khoảng hơn 20 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lắp đặt nội thất. Những hình ảnh về căn hộ đắt đỏ này từng được hé lộ khi người bạn thân thiết với Ngọc Trinh – cựu người mẫu Quỳnh Thư đến nhà chơi.

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 4
Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 5
Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 6
Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 7

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 8

Căn penthouse mà Ngọc Trinh vừa chốt đơn được trang bị đầy đủ nội thất sang trọng

Nhiều người không khỏi choáng ngợp trước không gian như khách sạn 5 sao được Ngọc Trinh bài trí trong căn hộ của mình. Theo tiết lộ, nội thất đều là hàng cao cấp đắt tiền, bên cạnh đó là hệ thống đèn và ốp gương khiến căn hộ toát lên vẻ sang trọng xa hoa, sang trọng khó cưỡng.

Ngoài ra, vào tháng 5/2021, Ngọc Trinh từng rao bán penthouse này với giá 15 tỷ đồng. Như vậy, so với lúc mua, Ngọc Trinh phải chịu lỗ số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Dù không tiết lộ về giá trị thật khi bán, tuy nhiên theo nhiều người suy đoán Ngọc Trinh chịu bán đi căn hộ của mình cũng với cái giá không hề nhỏ.

Cuối năm, siêu mẫu nội y đình đám “chốt đơn” bán nhà mà lại còn chịu lỗ vốn 5 tỷ đồng lúc rao khiến netizen không khỏi thắc mắc không biết cô có việc gì gấp mà làm thủ tục nhanh gọn lẹ như vậy. Có lẽ sau khi chuyển về căn biệt phủ trị giá hơn 50 tỷ ở TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh cô đã quyết định bán căn penthouse cũ của mình.

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 9

Hiện tại, mẫu nội y đình đám đang sống chung trong căn biệt thự triệu đô cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Hiện tại, chân dài Trà Vinh đang sống trong biệt thự triệu đô tại Quận 9, TP.HCM, chung nhà với “anh bạn thân” Vũ Khắc Tiệp. Trước đâu, cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chia sẻ clip đập hộp lâu đài rộng hơn 2000 m2, với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Theo tiết lộ của chính chủ, cô chuyển đến sống là để tiện cho công việc làm ăn chung giữa cả hai. Vốn thân thiết từ lâu, Vũ Khắc Tiệp còn ưu ái dành cho Ngọc Trinh căn phòng đậm mùi tiền chẳng khác công chúa sống trong lâu đài cổ tích.

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 10

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 11

Không gian đậm mùi tiền bên trong căn biệt thự triệu đô

Theo Ngọc Trinh từng chia sẻ, giá trị ban đầu của biệt thự này có giá 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, chân dài đã đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài về, nên đã ngốn thêm hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng). Có thể thấy, ở tuổi 33 bên cạnh những thị phi khiến làng giải trí dậy sóng, Ngọc Trinh có cuộc sống biết bao người ao ước: nhà lầu, xe hơi lại còn có anh bạn thân tâm lý hết nấc.

Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây? - Ảnh 12
Ở tuổi 33, Ngọc Trinh sở hữu cuộc sống đáng mơ ước khi có trong tay tất cả mọi thứ
Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm

Theo mốt “no bra”, người mẫu nội y Ngọc Trinh để lộ điểm nhạy cảm nhất của vòng một ngay trước ống kính, đồng thời tự “tố cáo” vòng 1 có phần khiêm tốn của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Ngọc Trinh bán nhà Ngọc Trinh bán penthouse

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?