Cuối năm Ngọc Trinh vội vàng chốt đơn bán penthouse to vật vã, nhưng lại chịu lỗ 5 tỷ, lý do gì đây?

Trong clip, Ngọc Trinh ăn vận đơn giản, kín đáo khi diện áo thun dài tay màu đen cùng quần bò trẻ trung, năng động, cô đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai thế nhưng vẫn để lộ nhan sắc xinh đẹp. Đáng chú ý, khi biết đang được ghi hình, mẫu nội y cũng vô cùng thoải mái bảo: "Mở ra cho mọi người biết coi".Bên cạnh đó, chính chủ bài viết còn tag hẳn tên Ngọc Trinh, điều này ngầm xác nhận cô nàng đã hoàn thành việc bán căn nhà đắt đỏ ngay trước thềm Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022.

Trên mạng xã hội đang truyền nhau clip Ngọc Trinh xuất hiện tại một phòng công chứng ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục mua bán nhà đất .

Cô còn hài hước mở khẩu trang ra khi biết mình đang được ghi hình lại

Được biết, cơ ngơi Ngọc Trinh vừa bán là căn penthouse có diện tích 180 m2, kèm 100 m2 sân vườn, tọa lạc ở một chung cư cao cấp tại quận 7, TP.HCM. Trước đó, Ngọc Trinh chia sẻ, cô tậu căn hộ này từ năm 2015 với giá khoảng hơn 20 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lắp đặt nội thất. Những hình ảnh về căn hộ đắt đỏ này từng được hé lộ khi người bạn thân thiết với Ngọc Trinh – cựu người mẫu Quỳnh Thư đến nhà chơi.

Căn penthouse mà Ngọc Trinh vừa chốt đơn được trang bị đầy đủ nội thất sang trọng

Nhiều người không khỏi choáng ngợp trước không gian như khách sạn 5 sao được Ngọc Trinh bài trí trong căn hộ của mình. Theo tiết lộ, nội thất đều là hàng cao cấp đắt tiền, bên cạnh đó là hệ thống đèn và ốp gương khiến căn hộ toát lên vẻ sang trọng xa hoa, sang trọng khó cưỡng.

Ngoài ra, vào tháng 5/2021, Ngọc Trinh từng rao bán penthouse này với giá 15 tỷ đồng. Như vậy, so với lúc mua, Ngọc Trinh phải chịu lỗ số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Dù không tiết lộ về giá trị thật khi bán, tuy nhiên theo nhiều người suy đoán Ngọc Trinh chịu bán đi căn hộ của mình cũng với cái giá không hề nhỏ.

Cuối năm, siêu mẫu nội y đình đám “chốt đơn” bán nhà mà lại còn chịu lỗ vốn 5 tỷ đồng lúc rao khiến netizen không khỏi thắc mắc không biết cô có việc gì gấp mà làm thủ tục nhanh gọn lẹ như vậy. Có lẽ sau khi chuyển về căn biệt phủ trị giá hơn 50 tỷ ở TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh cô đã quyết định bán căn penthouse cũ của mình.

Hiện tại, mẫu nội y đình đám đang sống chung trong căn biệt thự triệu đô cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Hiện tại, chân dài Trà Vinh đang sống trong biệt thự triệu đô tại Quận 9, TP.HCM, chung nhà với “anh bạn thân” Vũ Khắc Tiệp. Trước đâu, cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chia sẻ clip đập hộp lâu đài rộng hơn 2000 m2, với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Theo tiết lộ của chính chủ, cô chuyển đến sống là để tiện cho công việc làm ăn chung giữa cả hai. Vốn thân thiết từ lâu, Vũ Khắc Tiệp còn ưu ái dành cho Ngọc Trinh căn phòng đậm mùi tiền chẳng khác công chúa sống trong lâu đài cổ tích.

Không gian đậm mùi tiền bên trong căn biệt thự triệu đô

Theo Ngọc Trinh từng chia sẻ, giá trị ban đầu của biệt thự này có giá 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, chân dài đã đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài về, nên đã ngốn thêm hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng). Có thể thấy, ở tuổi 33 bên cạnh những thị phi khiến làng giải trí dậy sóng, Ngọc Trinh có cuộc sống biết bao người ao ước: nhà lầu, xe hơi lại còn có anh bạn thân tâm lý hết nấc.